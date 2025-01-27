聽障人士以網球會友　小球員從球場看世界　馬會用運動連繫社區

一邊耳朵使用人工耳蝸的她不懂手語，透過文字與聽障朋友觀賞網球比賽，一同為世界級球手的精彩表現而讚嘆；看台上也有中國香港智障人士體育協會受惠家庭前來觀戰，親子同樂；球場外還有一群「老友記」首次體驗新興運動匹克球（Pickleball），享受久違的運動樂趣。



香港網球公開賽2025早前在維園網球場舉行，香港賽馬會作為活動的官方社區合作夥伴，支持舉辦賽馬會香港網球公開賽社區計劃，吸引各界人士熱烈參與。除了現場觀戰，他們還參與場外各項活動，體現了運動的真正意義——灌注快樂能量、連繫生活社區。



攝影：歐嘉樂



維園網球場外的同樂區，聚集了到場觀戰和到各攤位遊玩的球迷，除了粵語、普通話、英語、日語等世界各地的語言，還有手語——聽障人士Gagan滿臉笑容地走近，以文字及手勢表示期待賽事。

馬會社區計劃受惠者及聽障人士Gagan平時只能用手語及文字溝通。（歐嘉樂攝）

聽障人士以網球認識朋友

看台上，幾名聽障網球愛好者正在欣賞八強梅錫迪（Lorenzo Musetti）對梅拿（Jaume Munar）的比賽。現場觀眾不斷為球員打出落點刁鑽的球而歡呼鼓掌，來自印度的Gagan雖然只能透過眼睛觀賞賽事，但他不斷以手勢和表情向記者表示，非常享受這場比賽。

Gagan自2016年來港居住，五年前開始接觸網球，一試愛上。採訪當日是他首次現場觀看職業比賽，他以文字接受採訪時表示：「我很喜歡看職業球手比賽，希望能夠從中學到他們的出色技術。」

今次馬會社區計劃也邀請來自不同院校學生前來觀戰。（歐嘉樂攝）

這天與Gagan同行的還有他從其他馬會支持的網球計劃認識的同學Trinity。Trinity有一邊耳朵使用人工耳蝸，她不懂手語，要通過觀察口型與人溝通，卻透過網球與Gagan成為好友，運動成為兩人的連結。

Trinity說：「我的聽力相對較好，但感受到不少同路人想發展興趣時，遇到不少困難，始終聽障人士生活受限，猶幸網球是我們與其他人連結的途徑，現在不少朋友都是通過打網球而認識的。」

Gagan認為網球讓他與更多人相遇。（歐嘉樂攝）

小球手因為運動而學會獨立

15歲的陳澤言通過中國香港智障人士體育協會前來觀看賽事，原來他也是一名充滿天份的網球員，球感好，父母也期望繼續發掘澤言的網球潛能。

其實澤言的父母本身也熱愛運動，兩人分別喜歡網球及羽毛球，澤言則熱愛足球、籃球、網球、乒乓球等，陳父平時經常陪兒子比賽和練習，運動同時享受親子時光。

馬會社區計劃受惠者陳澤言（中）充滿網球天份，不時參加學校比賽。（歐嘉樂攝）

陳氏一家去年也在馬會支持下觀看香港網球公開賽，澤言樂在其中，陳爸爸說兒子更因此成長不少：「他之後參加學校比賽時更具決心，每一分都盡力去追，跟兩、三年前完全不同，『大個仔咗』。」問到對將來的期望，澤言媽媽說，希望兒子有一天能夠衝出香港比賽：「因為想他獨立，又可以汲取不同經驗，讓他出去見識一下，擴闊眼界。」

在網球同樂區的攤位遊玩時，澤言樂在其中。（歐嘉樂攝）

大學生參觀現場大開眼界

除了球場內的連場激戰，球場外也令一眾社區參與者大開眼界，譬如香港樹仁大學新聞與傳播學系學生林文謙，他本身熱愛網球運動，但未曾現場觀戰，所以報名參加今次活動。他在工作人員帶領下，參觀了球場附近的各項設施，更有機會近距離看到俄羅斯球手卡卓洛夫（Karen Khachanov）練習。

林同學說：「本以為只看到比賽，但想不到能夠近距離看球手練習，另外也參觀了球員休息室、球員餐廳等，沒想到今次活動有這麼多意想不到的得着，除了認識網球賽事的運作，更看到一些平時沒機會看到的『幕後』畫面，讓我大開眼界。」

馬會社區計劃受惠者林文謙（左二）表示，今次活動令他眼界大開。（歐嘉樂攝）

老友記重拾運動樂趣

透過社區計劃來到公開賽現場的還有一眾銀髮族，他們在場外的匹克球（Pickleball）體驗區玩得不亦樂乎。今年67歲的許榮德，年輕時打過網球和羽毛球，但漸漸因為工作忙碌而不得不擱起球拍，直到退休後，因參與了由馬會支持的網球計劃重拾運動的樂趣，他更積極向其他「老友記」推介運動的好處。

另一位社區計劃受惠者、64歲的鄧景輝同樣健步如飛，他也感嘆，三、四十歲時，人生重心都放在工作上，因而少做運動，「到50歲後開始覺得身體變老，我便去跑步參加馬拉松，幾年後關節勞損，便轉打網球」。他參與社區計劃後，重拾對網球的熱愛，每逢香港主辦賽事都會捧場，「自己也希望繼續打下去，打到七、八十歲都繼續打」。