簡約公屋｜何永賢：牛頭角彩興路項目正進行審核編配　6.30派鎖匙

首批簡約公屋項目今年陸續入伙，繼元朗攸壆路項目早前完成派發鎖匙後，房屋局局長何永賢今日（25日）在社交平台公布，牛頭角彩興路項目正進行審核編配，預計月底派鎖匙。



房屋局回覆《香港01》查詢表示，彩興路項目共可提供約2,290個單位，首期約1,000個單位將於6月30日開始入伙。



房屋局局長何永賢(右二)今日聯同房屋局副局長戴尚誠(右一)到彩興路簡約公屋辦事處，了解有關運作。（何永賢Facebook圖片）

房屋局局長何永賢(左二)今日聯同房屋局副局長戴尚誠(左一)到彩興路簡約公屋辦事處，了解有關運作。（何永賢Facebook圖片）

何永賢今日聯同房屋局副局長戴尚誠到彩興路簡約公屋辦事處，了解有關運作，形容項目佈置溫馨，更有電子資訊版，設AI客服與居民互動對答。

她表示，辦事處內的資訊齊全，包括升學、就業等，讓居民在等候審核時，亦可提早了解搬家後的相關選擇與支援。她說期待月底陸續見到新一批取得鎖匙的居民。