何永賢拜訪港澳辦匯報工作　爭取簡樸房條例今年完成立法

房屋局局長何永賢昨日（27日）在北京進行今次訪問的最後一天行程，包括拜訪國務院港澳辦副主任農融，匯報房屋局的工作。她表示，會爭取《簡樸房條例草案》今年內完成立法，讓香港社會告別劣質「劏房」。



她亦拜訪了國家住房和城鄉建設部部長倪虹，介紹房屋局的工作以及香港引入內地先進建築科技方面的實際應用情況和成果。何永賢昨晚已返抵香港。



房屋局局長何永賢（左）昨日在北京進行今次訪問的最後一天行程，拜訪國務院港澳事務辦公室副主任農融（右），匯報房屋局的工作。（政府新聞處）

向港澳辦副主任農融匯報工作 包括打擊濫用公屋成果

何永賢昨日拜訪國務院港澳辦副主任農融，匯報房屋局的工作，包括加強打擊濫用公屋，確保公營房屋資源得以善用，至今已收回約8700個公屋單位。「簡約公屋」方面，於2007年度完成興建約30000個單位的目標進度良好，其中位於元朗攸壆路的「簡約公屋」項目約2100個單位已順利100%全面入伙，位於牛頭角彩興路的項目約2300個單位即將於今個月底開始分階段入伙，其餘項目亦正全速推進。

何永賢表示，房屋局將在7月向立法會提交《簡樸房條例草案》作首讀和二讀，並爭取在今年內完成立法，力求全面落實「簡樸房」的規管工作，讓香港社會告別劣質「劏房」，「早一日得一日」讓基層市民有合理和安全的居住環境。

房屋局局長何永賢（左三）昨日拜訪國家住房和城鄉建設部部長倪虹（右三），介紹房屋局的工作以及香港引入內地先進建築科技方面的實際應用情況和成果。（政府新聞處）

11月舉辦研討會展示陸港建築科技發展 冀吸引國際社會參加

隨後，何永賢亦拜訪了國家住房和城鄉建設部部長倪虹，表示今年房屋局透過一系列活動及外訪，包括11月在香港舉行的國際性研討會，向世界展示內地和香港建築科技的最新發展，充分發揮香港「內聯外通」的獨特優勢，擔當「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，希望到時世界各地的朋友都可以參加年底由香港主辦的研討會。

何永賢總結這次行程時表示，是次訪問不僅有機會在亞太住房研究網絡2025年大會上，向不同地區的專家和學者展示香港與內地建築業協同發展的成果，亦加強香港與內地就智能建造、智慧物業管理、社區建設和房屋政策等方面的交流。此外，亦加深了解內地先進科技的最新發展。