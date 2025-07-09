簡樸房條例草案今日首二讀　劏房居民組織請願冀訂立起始租金

《簡樸房條例草案》今日（9日）在立法會首讀及二讀。全港劏房居民大聯盟早上在立法會外請願，擔憂條例執行後帶來租金飆升、搬遷成本提高、安置困難等問題。聯盟提出多項建議，包括訂立起始租金，維持劏房市場的可負擔租金水平。現場有劏房居民引述房屋局局長何永賢早前稱，訂立起始租金會令簡樸房的市場供應減少，表示不理解，希望政府和立法會議員「諗清楚」起始租金實行的可行性。



《簡樸房條例草案》今日（9日）在立法會首讀及二讀。全港劏房居民大聯盟早上在立法會外請願。（何夏怡攝）

全港劏房居民大聯盟憂業主轉嫁改裝成本

聯盟共提出四項建議，包括為簡樸房訂立起始租金，維持劏房市場的可負擔租金水平。聯盟解釋，《簡樸房條例草案》預計明年3月1日起接受業主為其出租的劏房登記，並設有「早鳥優惠」以鼓勵業主盡早申請認證，或促使業主提早翻新單位，並於2026年初起向租客逼遷。聯盟擔憂，業主可能會將改裝成本、登記費及認證費等轉嫁至租客，令劏房市場的租金上升，基層街坊難以負擔。

房屋局局長何永賢早前指出，簡樸房若受租金管制，業主會因而不再分間出租，令市場供應下跌。在場有劏房居民引述何永賢觀點，表示無法不理解，希望政府和立法會議員再見「諗清楚」起始租金實行的可行性。

《簡樸房條例草案》今日（9日）在立法會首讀及二讀。全港劏房居民大聯盟早上在立法會外請願。（何夏怡攝）

倡雙程證劏房戶亦可申請過渡性房屋

政府早前提出，在過渡性房屋新增「丙類租戶」類別，安置受簡樸房執法或改造工程影響，而未能覓得居所人士申請，不過持雙程證人士不在其中。聯盟希望政府為所有受影響居民實行提供幫助。

其他建議包括，受影響劏房戶提供實報實銷的搬遷津貼；及協助業主改造和認證簡樸房，例如協助申請獨立水電表等，保證簡樸房有充足供應。

《簡樸房條例草案》今日（9日）在立法會首讀及二讀。全港劏房居民大聯盟早上在立法會外請願。（何夏怡攝）

立法會社福界議員狄志遠到場接受聯盟的意見書，並表示支持聯盟意見，簡樸房將要立法，但各種配套措施理應完善。