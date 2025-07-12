去年自殺死亡創03年以來新高 中年男性高風險 受失業經濟差困擾
撒瑪利亞防止自殺會今日（12日）公布，去年本港錄得1138人自殺死亡，是自2003年以來最高，其中男性佔67%。以十萬人計的自殺率則為15.10，按年上升0.55，變化不大。不過，30至39及40至49歲的男性自殺個案顯著上升，去年自殺率分別達24.38及27.46。
協會指男性是自殺高風險群組，其中30至49歲男士普遍是家庭支柱，長期受傳統性別角色期待及標籤影響，估計去年經濟轉差及失業等問題，令中年男性精神健康面臨一定壓力。
2024年1138人自殺身亡 67%為男性
撒瑪利亞防止自殺會公布年香港自殺死亡統計分析報告，去年錄得1138人自殺身亡，是自2003年以來的新高，當中67%為男性。整體自殺率15.10，即每10萬人就有15人自殺，按年上升0.55，平均每日死亡人數為3.12人。
按年齡層分析，20至59歲人士佔比達55.2%，其次為年滿60歲人士，佔41.5%。如果再細分，70歲或以上的自殺死亡數字最高，錄得272宗，佔整體23.9%（272宗）。
30至49歲男性自殺率升幅顯著 料因工作壓力
30至39歲及40至49歲自殺率，亦創下8年新高，當中男性自殺率升幅尤其顯著。30至39歲男性自殺率由2023年的19.1升至2024年的24.4，40至40歲則由22.1升至27.5。
雖然輕生的人以男性為主，但求助者僅為女性約一半。香港撒瑪利亞防止自殺會理事會主席黃瀚之表示，男性求助人主要因香港經濟環境轉差、失業及家庭問題，精神受困擾。他提到今年首半年收到588個求助電話，有164人是受經濟問題困擾的中年男性。
協會：傳統性別角色期待加重男性心理壓力
黃瀚之認為社區缺乏對中年男性的支援，他們長期受傳統性別角色期待、工作壓力以及家庭責任影響，加劇了心理健康問題。他又稱社會大眾普遍有性別標籤，認中年男士應該要事業有成、家庭美滿，亦有男士「有淚不輕彈」的核板印象。如果大眾欣賞有勇氣站出來、坦誠分享自己有情緒壓力的男士，可以鼓勵他們尋求幫助。
自殺危機處理中心主任韋寶姬回應，若求助者真的備受經濟問題所困擾，防止自殺會除了提供情緒支援外，亦會轉介至其所住區域的家庭服務中心及失業援助機構。她又說想讓受助者知道，若有任何狀況出現，都可以踏出第一步，尋找他們幫忙，再由他們評估，轉介去解決。
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222
醫院管理局精神健康專線：24667350
東華三院芷若園熱線︰18281
撒瑪利亞會熱線︰28960000
社會福利署熱線︰23432255
生命熱線：23820000
明愛向晴熱線﹕18288