40歲男照顧父母壓力爆煲　一個來電打消輕生念頭：傾訴是最好出路

撒瑪利亞防止自殺會今日（12日）公布，去年本港錄得1138人自殺死亡，是自2003年以來最高，其中男性佔67%。以十萬人計的自殺率則為15.10，按年上升0.55，變化不大。不過，30至39及40至49歲的男性自殺個案顯著上升，去年自殺率分別達24.38及27.46。



有40歲男士要照顧患癌的母親，同時父親亦有認知障礙，因感到大壓力，一度打算輕生。幸好有社工致電，輔導超過兩小時，最終打消念頭。他以過來人的身份鼓勵其他男士如感到大壓力應該主動尋求輔導，又稱「其實同人傾訴唔係一件丟架或者『瘀皮』嘅事，你唔傾就冇出路，傾咗先有」。



過來人Y先生稱人生好多事物值得留戀，自殺不是解決方法。（陳穎欣攝）

過來人全職照顧父母情緒爆煲

年約40歲的案主Y先生，一年前全職在家照顧兩老，其中母親膀胱癌末期，他無法接受母親即將病逝。另一方面，他亦要照顧患有認知障礙的父親，父親曾經令全屋水浸，令Y先生時常感到生氣又無力。雖然家中還有妹妹，但兩兄妹關係轉差，Y先生的壓力及情緒無法排解。

經輔導後意識到很多事物值得留戀

有天，Y先生走到兒時和朋友行山時途經的山崖，致電醫務社工交代身後事，並拍下遺言片段。此時，Y先生收到撒瑪利亞防止自殺會社工的電話，兩人傾談約兩小時。Y先生明白到輕生並非最好的解決方案：「人生唔係只有媽媽患癌，爸爸有認知障礙，好多事物值得留戀。」

Y先生：同人傾訴係最好出路

Y先生在事件後，與妹妹關係更加緊密，得以分擔壓力。及後母親3月中離世，他在社工的支援下亦沒再產生輕生的念頭。Y先生鼓勵中年男性及全職照顧者當察覺情緒有問題時，要積極向外界求助。

我覺得同人傾訴先係最好嘅出路。我都呼籲返同我相同經歷嘅男性照顧者，其實同人傾訴唔係一件丟架或者瘀皮嘅事，你唔傾就冇出路，傾咗先有。 Y先生

撒瑪利亞防止自殺會今日（12日）公布2024年自殺死亡分析報告。（陳穎欣攝）

30至49歲男性自殺率升幅顯著 料因工作壓力

撒瑪利亞防止自殺會公布年香港自殺死亡統計分析報告，去年錄得1138人自殺身亡，是自2003年以來的新高，當中67%為男性。整體自殺率15.10，即每10萬人就有15人自殺，按年上升0.55，平均每日死亡人數為3.12人。

30至39歲及40至49歲自殺率，亦創下8年新高，當中男性自殺率升幅尤其顯著。30至39歲男性自殺率由2023年的19.1升至2024年的24.4，40至40歲則由22.1升至27.5。協會指男性是自殺高風險群組，其中30至49歲男士普遍是家庭支柱，長期受傳統性別角色期待及標籤影響，估計去年經濟轉差及失業等問題，令中年男性精神健康面臨一定壓力。

協會：傳統性別角色期待加重男性心理壓力

黃瀚之認為社區缺乏對中年男性的支援，他們長期受傳統性別角色期待、工作壓力以及家庭責任影響，加劇了心理健康問題。他又稱社會大眾普遍有性別標籤，認中年男士應該要事業有成、家庭美滿，亦有男士「有淚不輕彈」的核板印象。如果大眾欣賞有勇氣站出來、坦誠分享自己有情緒壓力的男士，可以鼓勵他們尋求幫助。

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288

