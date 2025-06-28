北都｜甯漢豪冀年底招標1至2個片區　有六成意向書來自本地發展商

發展局在去年底邀請市場就北部都會區（北都）的三個「片區開發」試點提交意向書。發展局長甯漢豪今日（28日）在商台節目指，當局正分析發展商意向和制定標書，期望年底能為招標3個片區中的1至2個。她透露，有6成意向書來自本地發展商，四成來自內地。



發展局在去年底邀請市場就北部都會區（北都）的三個「片區開發」試點提交意向書。（資料圖片）

發展局長甯漢豪今日（28日）在商台節目指，當局正分析發展商意向和制定標書，期望年底能為招標3個片區中的1至2個。（資料圖片）

甯漢豪透露，有6成意向書來自本地發展商，四成來自內地。（資料圖片／廖雁雄攝）

發展局長甯漢豪今日（28日）在商台節目《政經星期六》說，內地發展商曾參與片區開發，不僅在建設住宅、商業樓方面，在參與建設產業大樓等有經驗，又相信企業未來可按標書條款，考慮合組財團。而政府亦有與業界保持溝通，相信企業願意參與。

甯漢豪指，當局在發展北都土地同時，其他政策局已部署有關土地，包括創科局會就區內300公頃創科用地作部署，教育局則會計劃大學城發展。

甯漢豪透露，有6成意向書來自本地發展商，四成來自內地。（資料圖片）

甯漢豪：交椅洲人工島已放慢步伐 暫無時間表

對於有意見希望政府擱置交椅洲人工島計劃，甯說，經濟穩步增長同時，政府聚焦發展北都，而交椅洲人工島項目已放慢步伐，不會開展新工作，亦未有時間表，期望社會明白政府工作的先後次序。

至於北都何時最快能夠見到產出，發展局將以「片區開發」模式，推出3個生態旅遊項目，包括前南丫島石礦場用地，發展成渡假村。甯漢豪期望明年上半年完成改劃土地用途，並下半年北都將正式招標，預計需約幾個月時間。

甯漢豪說，交椅洲人工島項目已放慢步伐，不會開展新工作，亦未有時間表，期望社會明白政府工作的先後次序。（資料圖片／ 發展局圖片）

她強調建設進度視乎開發商安排，但重申當局希望七年內可以「交貨」，惟現時收到的意向書中有發展商提及七年時間或不足夠開發完成，當局仍在考慮是否要放寬時間限制。