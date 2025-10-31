全運會2025．黃嘉潤謝鍵泓｜沙排港將的汗與淚——由賣魚做到教書

香港人口已超過750萬，有幾多人，就有幾多種生活，要在750萬人中遇上一個沒有血緣、不是伴侶，卻能長年同步過同一種生活的人，機率有多低？

黃嘉潤、謝鍵泓從室內排球打到沙灘排球，曾一同全職教書同時打波、也曾在疫情中一同到街市賣魚糊口；為了支撐彼此代表香港出戰的夢想，曾背起受傷的拍檔尋求「神醫」協助……這也許是一個平凡的香港業餘運動員故事，同時也是許多逐夢者的寫照。

攝影：楊宇翹



全運會2025｜謝鍵泓（左）、黃嘉潤（右）。（楊宇翹攝）

謝鍵泓是全職小學教師，每天7時上班、5時下班，花10分鐘填飽肚子，就拖着疲倦的身驅駕車由粉嶺去到天水圍練波，會合拍檔「鈍鈍」黃嘉潤和教練吳景鴻，展開3小時的訓練，卸下老師裝束、換上背心短褲，在沙池左飛右撲，這就是29歲的他的日常。

阿泓的拍檔黃嘉潤比他年長兩年，曾經也是全職小學教師，但為了爭取全運會資格在一年前辭去教職，回歸「自資全職運動員」的生活——「我老啦，捱唔住」，他笑說。全運會資格賽當天，他捱着腰傷贏得了資格，結果落實一刻，兩人不住哭泣，這一刻他們等了太久。兩人的故事，要從2019年說起。

全運會2025｜奪得全運資格當日，謝鍵泓和黃嘉潤忍不住落淚。（資料圖片；高詩琦攝）

黃嘉潤與阿泓本來效力本地排球隊仁隊，年長兩年的「鈍鈍」是隊長，當時就讀大學，阿泓則是中學生，本來矢志入選室內排球的香港代表隊。黃嘉潤中學開始已打沙排，參加過學界賽事，相對於六人一隊的室內排球，只得兩人合作的沙排更切合他喜歡獨力解決問題的個性，加上看見一眾沙排的前輩，例如歐陽瑋欣和袁廷芝的努力，令他更有決心想成為全職球員，他覺得阿泓身材夠高、也有天份，就邀他與自己拍檔，爭取代表香港參加國際賽的機會。

要取得代表香港的資格，除了要在全港積分排名獲前四名，也必須在本地兩場積分賽事取得至少兩次前四名，兩人就朝着這目標奮鬥。

全運會2025｜謝鍵泓一開始對沙排不算投入。「經常很早要去到黃金海岸練波，就會很多藉口（不去）……」（楊宇翹攝）

然而，阿泓一開始不算太投入。「經常很早要去到黃金海岸練波，就會很多藉口（不去），一時說前一晚太晚睡、或是下午有事要做……」很難想像現在為了沙排「朝六晚十二」的他也曾有過這樣的時刻，但常被黃嘉潤說「單純」的阿泓，雖然偶爾懶惰卻始終善良，「當時常被鈍鈍說，你勤力一點吧，不付出，哪有收穫？被他罵得多，有時覺得自己不去，他可能也無法練習」。

兩人在合作初期仍像許多香港沙排球員般，兼顧室內和沙灘排球，但一次兩人的組合本來即將達到代表香港的門檻，卻在一場本地沙排賽8強前一星期，黃嘉潤在室內排球訓練中嚴重扭傷，「兩邊韌帶都斷了，但那場比賽會影響到我們能不能成為香港代表」。

為了能「頂硬上」打比賽，阿泓開車載着嘉潤遍尋神醫、偏方，一天看一個醫生，甚至打「封閉針」——將局部麻醉及類固醇注射到傷處，以求快速緩解疼痛，但有機會帶來嚴重副作用，嘉潤回想：「因為韌帶斷了，走路也有問題，他（阿泓）就揹我去診所。」

阿泓回想：「當時真的很不開心，那時很想贏，就用盡所有方法，總之就想陪他去試所有方法，就算最後不行，起碼我們試過，不想未打先投降。」鈍鈍最後有上陣打比賽，他們輸了，這段卻成為兩人最深刻、也是奠定兩人戰友關係的經歷。

全運會2025｜黃嘉潤（左）曾經受傷，謝鍵泓（右）揹着他尋遍名醫。（楊宇翹攝）

兩人合作7年，回憶多不勝數，另一個最深刻回憶緣自工作。

教書僅是他們做過的工作其中一小部份，事實上，兩人在2019年拍檔之初雖然已手握教育文憑，要覓得一席收入穩定的教職並不難，但兩人銳意實現代表香港的目標，不僅為了自己的夢想，也希望憑此獲得一些資助，好讓一直義務執教的教練獲得收入，終走上「自資全職」的路，日常教波糊口，然而這樣的生活不夠一年就崩塌——疫情來襲，別說教波，練波也幾乎不可能。為了生活，他們幾乎什麼工作都做過：零售、餐飲、地盤……但令兩人最深刻的還是一次去旺角街市魚檔賣海鮮。

「那時候是母親節，旺角街市人潮洶湧，我們負責賣蝦。」兩人回想說，他們當時與另一隊香港女子沙排組合一起做這份兼職，漁檔老闆和員工對於嘉潤和阿泓特別嚴厲，他們賣的蝦很生猛，不停往地上跳，高大的兩人不住彎腰去撿蝦，想稍稍歇息又會被罵，嘉潤說：「像剛剛學打波，不停被罵，但也只能繼續做。」

雖然這份工作只做了兩天，但那兩天的經歷實在太難忘，不僅辛苦，還有洗澡都洗不掉的腥臭，藏進指甲，滲入頭髮……「現在回想，都是挺特別的經驗，說出來還可以笑。」

全運會2025｜謝鍵泓是小學老師。（楊宇翹攝）

全運會2025｜謝鍵泓感激學校支持他為港隊而戰。（楊宇翹攝）

為了生活，兩人最終仍是做回本業成為小學教師，教職與沙排雙軌並行雖然忙碌，但一度考起兩人意志的，卻是「制度」。2023年，黃嘉潤／謝鍵泓的組合贏得同年杭州亞運會的沙灘排球男子港隊資格賽，未料最後卻被指「不符合主觀條件」，失去資格。亞運會對於香港沙排運動員來說，幾乎是可以參加的最大規模賽事，畢竟要取得奧運資格，現階段仍十分困難，滿心期待的夢想突然因「主觀條件」破滅，兩人不願詳談往事，但坦承當時大受打擊，沉寂了一年，想過就此結束生涯，全心投入教師工作。

直到2024年夏天，落實了2025粵港澳全運會的沙灘排球項目將會在香港舉行，沙排在香港鮮少有大型正式賽事，更遑論有市民觀賽，對於一眾港將來說無疑相當吸引。思前想後，嘉潤和鍵泓決定以此為新的目標，嘉潤更為此辭去工作，回歸「自資全職」的日子，平衡訓練和休息時間，「我年紀較阿泓大少許，而且我很需要集中，就作此決定」。阿泓則直言自己需要這份收入，難以放棄教職，猶幸學校校長、同事到學生都相當支持他，全職工作再打波雖疲倦，仍能支撐。

全運會2025｜黃嘉潤靠教波維生。（楊宇翹攝）

於是這一年半以來，阿泓早上到下午在學校上課、處理各種行政工作、出席教師必須參與的講座等等，「鈍鈍」則教波、代課或自行訓練，待阿泓晚上下班後再一起練習，或是到健身室健身。兩人本來同步的生活，看似出現了時差，但實際上仍緊密地相互遷就腳步，阿泓說：「有時候回到家，一坐在沙發，其實就想睡一會……但腦裏真的會有拍檔的聲音，說『快點來練波，不要偷懶！』可能知道其實快要比賽了，真的不可以怠慢，不可以懶惰，堅持下去……」

全運會2025｜「有時候回到家，一坐在沙發，其實就想睡一會……但腦裏真的會有拍檔的聲音，說『快點來練波，不要偷懶！』」謝鍵泓說。（楊宇翹攝）

全運會2025｜黃嘉潤強調，自己的耐性全都用在謝鍵泓身上。（楊宇翹攝）

兩人合作七年，不像許多其他沙排組合般離離合合，他們始終如一，畢竟有人願意與自己同步，實在難得，今年3月奪得代表香港出戰全運會的資格，絕非偶然，也難怪結果落實後，嘉潤和阿泓都不住落淚——一切的回憶，有喜有悲，終於得嚐所願。

七年來始終同行，兩人笑言「見對方見到想嘔」，但假如未來一天要分道揚鑣，他們又會如何看待這段關係？

「我的耐性，真的全部都用了在阿泓身上！」黃嘉潤反覆強調，七年來緊密相處，為了沙排吵架少不免，最後卻仍願互相退讓、明白對方其實也是想這對組合好，這門相處的藝術，不比伴侶容易，「如果有一天大家的角色或身份不同了，但我真心覺得大家的感情不會變，到各自結婚、生兒育女，或者有什麼困難的時候，都是會挺身而出……我想這輩子都不會改變，嗯。」

黃嘉潤為兩人開設了一個Instagram帳戶，不僅是希望增加曝光，最想做到的就是「記錄」：「就像一個相簿，都是為了去記錄多一點，我們的比賽、或者日常訓練的所有東西，到我們不打了，還有很多東西可以拿出來回顧。」

全運會是兩人當下章節，2026年的亞運資格，則是他們的終極目標，無論成事與否，也很有可能是這對組合的最後一舞。但無論如何，如他們所言：「這是一生裡面最難忘的時光，是將自己最光輝或者最奮鬥那段時間，互相給了大家。」他們笑着，「是一世都不會忘記的」。

全運會2025｜「這是一生裏面最難忘的時光，是將自己最光輝或者最奮鬥那段時間，互相給了大家。」（楊宇翹攝）

