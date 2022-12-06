13歲少女遭禁錮虐待　男生拍片並讚施襲者　官裁其罪責與主犯無異

13歲少女被指洩朋友性秘密，遭8男女禁錮虐待，包括被迫用掃把自插下體，及遭人用膠樽插私處，更要她為一名男子口交，其中一名在場用手機拍攝施襲過程的14歲男生，否認參與襲擊及非禮，案件今(6日)在九龍城法院少年法庭裁決，暫委裁判官陳安婷形容，案中的施襲行為醜陋得令人乍舌，男生拍攝事主遭人狂摑時還讚施襲者厲害，一路拍攝與其他參與者談笑風生，認為他雖未參與實質襲擊，但罪責與其他人無異，裁定他罪成，並先為他索取懲教院所、感化和青少年罪犯評估專案小組報告，押後至12月23日判刑。



襲擊非禮及管有兒童色情物品罪成

現已15歲的被告 (下稱：第四被告)，被控普通襲擊、非禮、協助和教唆向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為、管有兒童色情物品共4罪，除了教唆他人作出猥褻行為一罪之外，其餘3罪均罪名成立。

現已15歲的被告在九龍城法院被裁定襲擊、非禮及管有兒童色情物品罪成。(資料圖片)

辯稱怕成受害人才拍攝

第四被告曾在審訊中出庭作供，辯稱他知道本案首被告（15歲）不滿當時13的事主X爆出其性秘密，故相約X到何文田忠義街公園，他一度向首被告稱X已離開，以免兩人見面會起爭執，他又稱X被襲時，他因為害怕並淪為第二個受害者，才按照首被告指示拍攝涉案片段及留在現場。

訊息顯示第四被告約事主X到場

陳官裁決時卻分析說，根據第四被告與首被告的訊息內容，首被告曾問：「你係咪而家約佢出嚟？」第四被告即時回覆：「OK」，可見眾人在公園與X碰面是早有安排。另外，首被告又問：「咁係咪郁佢（指X）先？」第四被告回覆指：「冇所謂。」陳官認為，第四被告即時回覆，是附和及默示首被告向X施襲，當首被告再問：「咁打一個唔洗叫人？」他更建議：「叫佢仔仔嚟。」陳官認為，第四被告回覆訊息的反應，與他在庭上聲稱不想二人碰面的說法不符，裁定他和首被告早有協定犯案。

襲擊過程歷時1個多小時

第四被告又辯稱他在訊息中提及「郁佢」或「打臉」均是指非武力行為，首被告回覆時提及打人，陳官認為他應知對方意思是指襲擊，而非指「落面」，認為其辯解非常牽強。陳官又指，整個襲擊過程歷時1個多小時，第四被告在首被告首次打X時已經開始拍攝，並以此方式參與其中。

掌摑X巴巴有力毫不留情

陳官形容涉案的3條片段均觸目驚心，差劣程度令人髮指，期間首被告不斷大力掌摑X時「巴巴有力，毫不留情」，力度之大至片段中都清晰聽到，首被告又用各種不堪入耳並語帶性意味的粗口辱罵X，中間一把男聲多次插話，談及拍攝角度和收音問題，明顯就是出自負責錄片的第四被告，他當時的語調從容，反映他與施襲者屬同一陣線，並鼓勵及配合他們，令他們覺得不是孤身行事，自己有觀眾。

讚施襲者厲害兼有份奚落X

陳官斥首被告行為醜陋得令人乍舌，惟目睹事件經過的第四被告不但沒有阻止，更讚嘆對方連環掌摑X「厲害」，亦有份奚落X，他近距離拍攝過程，鼓勵了施襲者，加強他們的氣燄，並助長凌辱事件，令X更處孤立無助的境況。第四被告沒有離場是他的選擇，他留下便是有意在場激勵首被告等人襲擊。

與施襲者談笑風生樂在其中

至於辯方稱第四被告擔心首被告找黑社會朋友打他，因此是受到脅迫。陳官指其說法相當誇張，第四被告只是聽說首被告稱認識許多黑道朋友，便一廂情願萌生憂慮。被告當時14歲，應有合理堅定意志，懂得明辨是非，見X被凌辱應該堅拒就範。惟從影片所見，他與首被告談笑風生，反映他樂在其中，聲稱受脅逼只是在推卸責任。

留在現場罪責與主犯無異

陳官又指，第四被告作為最初計劃參與者，必能預見襲擊凌辱會演變成猥褻性質，首被告越來越興起的舉動，是第四被告在場激勵支持的結果。他預見事件但留在現場，即使沒有作出實際行為，罪責也與主犯無異，因此裁定他普通襲擊及非禮兩罪罪成。

稱不知屬兒童色情令人難以置信

第四被告稱他知道片段存在，但當友人事後談及性侵事件，以及傳送當日X被襲片段時，他卻未稱未有看過，不知屬兒童色情物品。陳官直指其說法難以置信，因為施襲事件大部分時間都與性侵有關，不相信他與友人互相提及事件時會刻意避談，不接納辯方理由，裁定他管有兒童物品罪成。

案件編號：KCCC3495/2021