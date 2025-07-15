消委會兒童雨衣｜$12 Daiso性價比高獲5分　最貴$238 KK樹最低分

消費者委員會今日（15日）公布市面14款兒童雨衣的檢測結果，有3款雨衣設計不符安全要求，或致穿著的兒童遭勒頸、拖拽或夾住；兩款雨衣塑化劑DEHP含量超出歐盟標準上限，其中一款鉛含量亦超標。消委會指當小朋友皮膚有傷口或濕疹時，家長需多加留意這類雨衣。



是次測試的14款雨衣單價由12元至238元不等，有10款獲5分滿分。最便宜的滿分雨衣為中國製的Daiso 雨衣，僅售12元，性價比最高。14件雨衣中，最貴為KK樹（Kocotree）兒童防水雨披，售238元，其袖口調節長度超標，或致兒童被拖拽、卡住，總分最低僅2.5分。



最便宜的滿分雨衣為中國製的Daiso 雨衣，性價比最高。（吳燿曜攝）

▼ 消委會兒童雨衣測試 10款總評滿分▼



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Daiso總評5分 消委會：價錢與安全沒必然關係

是次評測的14款雨衣中，共10款獲滿分，售價由12元至199元。當中最便宜的是中國製的Daiso雨衣，零售價為12元，性價比最高。其次是CAPERLAN的兒童款輕便防水斗篷，售69元。最貴的滿分雨衣為199元的everwin，印有迪士尼卡通圖案。

消委會指出，最便宜的樣本表現優異，反觀部分售價高的樣本未能符合安全要求，說明產品價錢及安全表現沒有必然關係，消費者宜細心選擇。

最貴238元雨衣評分最低僅2.5

14款雨衣中，最貴是238元的KK樹 KK TREE KOCOTREE兒童防水雨披雨衣。該產品於物理安全測試中僅獲2分半，最後總分為2分半，即是最貴的雨衣評分卻是最低。

消委會指，該雨衣袖口調節帶為13.4厘米，超出歐洲標準的安全要求上限10厘米，並於展開時垂落於袖口邊緣以下。過長的調節帶或被外來物，如遊樂設施、電梯扶手或升降梯門夾住，導致兒童被拖拽或卡住。

3款雨衣的設計不符安全要求，或致穿著的兒童遭勒頸、拖拽或夾住，包括KK樹 兒童防水雨披雨衣、ONE獅子黃兒童中長款雨衣、日本西松屋小童雨褸。（吳燿曜攝）

另外兩款不符合安全設計要求的雨衣為ONE獅子黃兒童中長款雨衣，以及日本西松屋小童雨褸。消委會表示，已購買相關產品的家長無需擔心，剪了過長的位置便可繼續使用。

此外，B.Duck品牌兒童雨衣 BDR9101-Y及ONE獅子黃兒童中長款雨衣的塑化劑DEHP含量超出歐盟標準上限，B.Duck鉛含量亦超標。消委會指，當小朋友皮膚有傷口或濕疹時，家長需多加留意這類雨衣。