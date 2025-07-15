啟德AIRSIDE「Smile Froyo . Cake . Gift」冰凍乳酪大腸菌群超標

食物環境衞生署食物安全中心今晚（15日）公布，一個冰凍乳酪樣本的大腸菌群含量和總含菌量超出法例上限分別超出上限20%及3.4倍。中心指大腸菌群含量和總含菌量超出法例標準，顯示產品的衞生情況欠理想，並不表示會引起食物中毒。



有關樣本採樣自啟德AIRSIDE商場B1層的「Smile Froyo . Cake . Gift」。中心正跟進事件，該店舖已按中心指示停售冰凍乳酪和棄置相關食品。



啟德AIRSIDE商場B1層的「Smile Froyo . Cake . Gift」一個冰凍乳酪樣本的大腸菌群含量和總含菌超標。(Openrice圖片)

食物安全中心：冰凍乳酪在店舖內製作 已指示停售及棄置相關食品

食物安全中心發言人表示，中心透過恆常食物監測計劃，從九龍城一間持冰凍甜點製造廠牌照的零售店舖抽取上述樣本進行檢測。結果顯示，該樣本的大腸菌群含量為每克120個，總含菌量為每克22萬個，均超出法例上限。

發言人表示，中心已即時派員到有關店舖調查及抽取食物樣本作化驗，並知會有關店舖上述違規事項。調查顯示冰凍乳酪在該店舖製作，該店舖已按中心指示停售冰凍乳酪和棄置相關食品。

中心亦已向店舖負責人和員工作出食物安全和衞生教育，並要求該店舖進行徹底清潔和消毒。

「Smile Froyo . Cake . Gift」售賣多款冰凍乳酪甜品。

根據《冰凍甜點規例》（第132AC章），任何供出售的冰凍甜點，每克不可含有多於100個大腸菌群或多於5萬個細菌，即該樣本分別超出上限20%及3.4倍。中心表示，違法者一經定罪，最高可處罰款一萬元及監禁三個月。​中心會繼續跟進事件和採取適當行動，以保障食物安全和市民健康。調查仍然繼續。