蜜雪冰城凍品大腸菌群超標70%！與大腸桿菌點分 恐腎衰竭水都高危

連鎖飲品店「蜜雪冰城」的冰凍甜點日前被驗出大腸菌群超標，讓不少市民感到擔心。其實大腸菌群是個總稱，當中最怕感染的是大腸桿菌。夏天經常進食冰涼飲品和食物，最易中招，若染上大腸桿菌，輕則引發腸胃炎，重則導致腎衰竭，甚至造成死亡風險！怎樣才可以防止大腸桿菌入侵身體？究竟哪些食品最高危？



食物安全中心昨日（9日）公布，從蜜雪冰城好運中心店抽取的一個冰凍甜點樣本，大腸菌群含量超標，超出法例上限70%至每克170個，而總含菌量為每克7.5萬個，超出法例上限50%。根據《冰凍甜點規例》（第132AC章），任何供出售的冰凍甜點，每克不可含有多於100個大腸菌群或多於5萬個細菌。

蜜雪冰城的冰凍甜點被驗出大腸菌群超標。（資料圖片）

大腸菌群、大腸桿菌點分？

大腸菌群是包含多種細菌的群組，而非單一菌種，當中包括：大腸桿菌、克雷伯氏菌、腸桿菌等，常用於評估飲用水、食品的衛生安全。而大腸桿菌是大腸菌群中的「特定菌種」，主要寄生於溫血動物（包括人類）的下腸道。

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大腸桿菌是一種常見於腸道中的細菌，大多數無害，可以幫助人們消化食物，調節免疫系統。但部分菌株（例如O157:H7，產志賀毒素大腸桿菌）能產生强烈毒素，引發嚴重的食物中毒。

大腸桿菌會入侵人體組織，在腸道釋放毒素。受到感染的患者會出現水狀腹瀉，帶血腹瀉，發燒，腹絞痛或嘔吐等症狀。免疫力較弱的人，特別是兒童，受到大腸桿菌的感染，可引致腦膜炎或肺炎。病情嚴重者更會感染溶血尿毒症，造成急性腎衰竭，如治療不當，可引致死亡。

大腸桿菌感染症的潛伏期一般是3至4天，也可長達10天，只有服用抗生素才能殺光細菌，讓身體恢復健康。如有腹瀉腹痛等症狀，應盡快求醫。

大腸桿菌會引發嚴重的食物中毒。（unsplash）

4類高風險食物

衞生署資料顯示，較易被大腸桿菌污染的食物有以下4類：

1. 生肉及未煮熟的免治肉類

常見食物：漢堡扒，生牛肉片，生拌牛肉

肉類表面可能在屠宰或處理過程中受O157:H7型大腸桿菌的污染。當肉類絞碎再製成漢堡扒，細菌容易混合至肉中。美國疾病管制與預防中心建議，絞肉應全熟食用。

2. 未徹底清洗的蔬菜

常見食物：生菜，芽菜，沙律菜

蔬菜可能在加工處理過程中受污染。運輸過程中，如果存放溫度不夠低，也可能導致蔬菜中出現食源性致病細菌。美國曾爆發蘿蔓生菜遭大腸桿菌污染，導致市民食物中毒的事件。

沙律菜有機會含有大腸桿菌。（unsplash）

3. 未經消毒殺菌的奶類製品

常見食物：奶凍，未滅菌的牛奶，乳酪

未經巴士德消毒或滅菌程序的奶類產品，可能含有大腸桿菌，甚至是引發禽流感的病原體。

未經巴士德消毒的奶類產品，可能含有大腸桿菌。（unsplash）

4. 受污染的飲用水

未經過濾的飲用水，可能含有來自工業污染的重金屬，以及各種雜質，例如沉積物和沙泥。由不潔净的濾水器濾出的飲用水，也可能含有細菌。

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預防大腸桿菌感染5種方法

大腸桿菌對身體的危害極大，衛生防護中心建議5種方法，預防食物中毒。

1. 避免進食未熟食物或未經消毒牛奶

避免飲用未經滅菌處理的牛奶，未經高溫消毒的果汁，以及未煮熟的食物。 注意飲用水的衛生，飲用煮沸水或合格瓶裝水。

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2. 煮食前必須清潔雙手

處理生熟食物前都要洗手，在煮食的過程中，保持雙手及用具清潔。處理生的肉類或家禽，如廁和接觸動物後，都應該用梘液及清水徹底洗淨雙手。

煮食時需保持雙手清潔。（photo-ac）

3. 宜分開廚具處理生熟食物

使用不同的砧板，菜刀及容器處理生熟食，避免交叉污染，使用後充分洗淨。

4. 徹底煮熟食物

留意食物包裝上的指示，了解食物在進食前是否需要翻熱或烹煮。食物加熱到攝氏71度以上1分鐘，大腸菌群即可被消滅。

5. 食物開封後勿長期暴露空氣中

未煮熟的肉類，奶類製品，沙律菜需存放在冰箱。包裝打開後，需妥善存放，避免長時間暴露在空氣中。

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