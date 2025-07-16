銅鑼灣女中醫陳靖婷被捕　涉處方未標示西藥成份藥膏

銅鑼灣渣甸坊一名註冊中醫涉嫌向病人處方含有未標示西藥成份的藥膏而被捕，衞生署周二（15日）呼籲市民，如曾獲處方該款藥膏應停止使用。衞生署早前根據情報，突擊搜查京華中心二座註冊中醫陳靖婷的處所，並檢獲一批藥膏。因應化驗結果，衞生署周二通知警方將她拘捕，她涉嫌非法管有第1部毒藥及未經註冊藥劑製品。



圖為衞生署資料圖片。（資料圖片）

衞生署指出，政府化驗所的檢驗結果顯示，兩款沒有標籤的黃色藥膏樣本均含有未標示西藥「曲安奈德」、「咪康唑」及「撲熱息痛」成份。當中較大樽（直徑約5.5厘米）的黃色藥膏樣本除上述成份外，亦驗出含一種未標示西藥成份「地塞米松」。

含皮質類固醇可致圓臉及肌肉萎縮

當局表示，「地塞米松」及「曲安奈德」屬皮質類固醇，為第1部毒藥及處方藥物，用於治療炎症，不適當使用皮質類固醇可引致嚴重副作用，例如庫欣氏症候群，即出現圓臉及肌肉萎縮等病徵。「咪康唑」亦為第1部毒藥，常用於治療皮膚受真菌感染的藥物，外用可引致皮膚搔癢、刺激性及過敏反應等副作用。「撲熱息痛」普遍用作退燒及鎮痛，使用過量可引致肝臟及腎臟受損。

衞生署於2025年7月15日表示，銅鑼灣渣甸坊註冊中醫陳靖婷被捕，她涉嫌向病人處方含有未標示西藥成份的藥膏。（政府新聞處圖片）

當局要求聯絡病人進行醫學監察

衞生署會繼續調查事件，並已要求涉事中醫聯絡曾獲處方涉事藥膏的病人，以便進行醫學監察。曾獲上述中醫處方藥膏的市民，如有不適或懷疑，應盡快徵詢醫護人員的意見。