書展2025｜龍應台出席講座　袁國勇宣傳自傳　江旻憓講兒童故事

第35屆香港書展、運動消閒博覽及「零食世界」下月16日至22日在會展舉行。書展「名作家講座系列」邀請多名作家主持講座，包括台灣作家龍應台、茅盾文學獎得獎作家徐則臣等等。港大微生物學系講座教授袁國勇去年出版自傳《顯微鏡下看穹蒼：袁國勇自述》，他屆時亦會到書展開講，推廣書籍和分享經歷。所有講座名額先到先得，即日起可到貿發局香港書展「活動日誌」網頁登記。



馬英九時代的台灣文化部部長、知名作家龍應台，相隔多年再次在書展開講。（資料圖片／中央社）

馬英九時代的台灣文化部部長、知名作家龍應台，相隔多年再次在書展開講。（資料圖片／VCG）

今年書展以「飲食文化．未來生活」為主題，「年度主題講座系列」將邀請飲食文學作家，包括太平館餐廳第五代傳人徐錫安、飲食作家李純恩等，從文化及生活多角度分享飲食見解。

龍應台再度於書展開講

「名作家講座系列」邀請多名作家主持講座，與書迷互動交流，包括馬英九時代的台灣文化部部長、知名作家龍應台，相隔多年再次在書展開講。講座7月19日下午5時至6時半舉行，主題為「與龍應台面對面——做一個天真野生的博物學家」。

著有《老派少女購物路線》的台灣作家洪愛珠、憑長篇小說《北上》榮獲茅盾文學獎的內地作家徐則臣等，亦會與書迷見面。

袁國勇介紹自傳 江旻憓講兒童故事

港大微生物學系講座教授袁國勇7月20日早上11時會出席講座，推廣他去年出版的自傳《顯微鏡下看穹蒼：袁國勇自述》。奧運劍擊金牌運動員江旻憓7月21日下午4時，則會到兒童天地舞台講故事。

所有講座需預先經貿發局香港書展「活動日誌」網頁報名，名額有限，先到先得。

港大微生物學系講座教授袁國勇亦會主持講座，推廣他去年出版的自傳《顯微鏡下看穹蒼：袁國勇自述》。（香港大學出版社圖片）

第35屆香港書展、運動消閒博覽及「零食世界」三大活動，將於7月16日至22日在會展舉行。（任葆穎攝）

首增非物質文化遺產互動體驗區

今年世界文化藝術廊以「有枱閱食」為主題，現場設有屏幕讓市民回答簡單問題，系統會度身推薦一本書籍。另外書展首設「文化及創意產品區」，帶來本港非物質文化遺產互動體驗，以及展示具有澳門特色的文創產品等，「香港創科專題快閃展示區」則展示科技創新產品。此外，

香港書展2025以「飲食文化．未來生活」為主題，將舉辦超過620項文化活動。（任葆穎攝）

成人票價30元、小童票價10元

今年書展將於7月16日至22日舉行，成人票價為30元，小童票價為10元；超級書迷證則售88元，持此證人士可無限進場。此外，每日中午12時前進場，成人和小童票價統一為10元，但只限於會場入口售票處以八達通即時付費入場。

今年亦設免費再進場特別優惠，凡以正價購買7月16日至17日書展門票人士，可憑完整票尾或現場派發的再進場優惠券，免費於以下時段各進場一次：7月18日至20日晚上7時後、7月21日晚上7時後。

香港書展2025｜開放時間

．7月16日至21日：上午10時至晚上10時開放

．7月22日：上午9時至下午5時開放

