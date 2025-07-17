太空油｜所有依托咪酯類似物列為毒品　周五刊憲後生效

《危險藥物條例修訂令》將在周五（18日）刊憲生效， 所有依托咪酯類似物，以及其他6種物質將列為法律規定的毒品。保安局發言人周三（16日）表示，非法使用依托咪酯及其類似物會成癮，嚴重損害健康。最近的科學分析顯示，某些依托咪酯類似物或被濫用。政府決心保障公眾安全，因此採取預防措施，加強對所有依托咪酯類似物的管制。



海關年初檢獲8公斤「依托咪酯」粉末，可製成超過2.4萬粒太空油毒品煙彈，總市值約840萬元。（林振華攝/資料圖片）

另有6種物質納入《危險藥物條例修訂令》管制

《危險藥物條例修訂令》以先訂立後審議的程序提交立法會省覽， 將下列物質納入《危險藥物條例》（第134章）附表1的管制：

（一）所有依托咪酯類似物；及

（二）六種物質，即（i）N-吡咯烷基丙托尼秦；（ii）N-吡咯烷基美托尼秦；（iii）N-哌啶基依托尼秦；（iv）N-去乙基異丙托尼秦；（v）大麻酚六氫衍生物及其3-烷基同系物，包括六氫大麻酚（簡稱HHC）；及（vi）卡立普多。

以上（二）提及的六種物質，是按照最新的國際管制制度被納入受管制，與「太空油毒品」無關。

警方4月在大角咀必發道搗破一個太空油毒品製毒中心，檢獲900毫升懷疑液態「依托咪酯」、281粒載有懷疑太空油毒品的煙彈、約17公升香味甘油，以及一批製毒工具。（林振華攝/資料圖片）

保安局：管有及服用最高可囚7年

保安局發言人稱，由周五開始，所有依托咪酯類似物，包括但不限於異丙帕酯、美托咪酯和丙帕酯，都將成為毒品。根據《危險藥物條例》，販運及製造這些物質，最高可判終身監禁及罰款500萬元。在違反《條例》下管有及服用這些毒品，最高可判監禁7年及罰款100萬元。

發言人表示，立法和執法之外，政府亦制定了針對「太空油毒品」的預防教育和宣傳策略。政府將繼續與社區合作，採取針對性和創新的策略，打擊毒品相關的危害。