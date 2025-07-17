九龍城重建｜政府收回土地涉逾千物權 合資格業主及租戶可獲津貼
撰文：林子慰
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地政總署今日（17日）張貼公告指，收回位於九龍城衙前圍道/賈炳達道的土地，以推行市區重建項目。項目地盤面積約3.7萬平方米，涉及1,009項物業權益，合資格業主可獲法定補償，租戶可獲安置或獲發領取津貼。
地政總署指，該項目已納入市區重建局2022至23年度的業務計劃，推行項目將有助改善區內整體居住環境。項目地盤總面積約37,061平方米，將重建作住宅用途，並附有零售／商業設施、地面綠化多元空間、地下附屬停車場和上落客貨設施。項目內亦設有公眾停車場及政府、機構或社區設施。
項目涉1,009項物業權益，受影響的權益將於公告張貼當日起計3個月屆滿時（即10月18日）復歸政府所有。合資格的住宅物業業主除可獲得法定補償外，在適用情況下亦會獲發特惠自置居所津貼或額外津貼。合資格的住宅租戶可獲安置或獲發特惠津貼。
另外，合資格的商用物業佔用人，包括業主及租戶，可選擇領取特惠津貼，以取代因業務及相關損失而申索法定補償的權利。
如根據《收回土地條例》提出的法定申索未能達成協議，受影響的住宅和商用物業業主及租戶可向土地審裁處申請裁決。申索人因提出申索而合理招致的專業費用，或會獲政府發還。
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