九龍城重建｜賈炳達道公園工程圍板變藝術長廊　邀插畫師製打卡區

市建局將重建九龍城，市建局行政總監韋志成今日（28日）發表網誌指，現時圍封的九龍城賈炳達道公園西面、北面工程圍板，將活化成戶外藝術長廊，其中430米長的部份，會邀請7名本地插畫師創作8幅當區特色的插畫，化作「打卡區」。



而在今年4月底展開的九龍城衙前圍道／賈炳達道發展計劃（衙前圍道項目）的收購項目，向三類特色商戶發放「參加搬遷計劃意向書」，本月初收回後，有逾六成九龍城街市一帶的「街市食品店舖」，選擇參與過渡經營安排；八成人願意待重建後，回遷至「龍城」區繼續經營。



市建局行政總監韋志成今日（28日）發表網誌指，現時圍封的九龍城賈炳達道公園西面、北面工程圍板，將活化成戶外藝術長廊。（市建局圖片）

工程圍板分3展區化作畫廊 首階段本月底展出

韋志成表示，今年2月底展開賈炳達道公園第一期活化工程，現正進行拆卸部分公園設施及移植樹木等前期工程。現時公園西面、北面的設施將暫停開放，惟東頭村道公園入口，沿九龍寨城公園城牆旁的行人通道仍可往來「龍城」區。另預留兩條臨時通道，連接聯合道、九龍城廣場、美東邨和「龍城」區一帶。

韋志成指，工程圍板將化作戶外藝術長廊，其中兩條通道圍板會以「穿越九龍城」為題，創作當區過去的生活寫照。（市建局圖片）

韋志成指，工程圍板將化作戶外藝術長廊，其中兩條通道圍板會以「穿越九龍城」為題，創作當區過去的生活寫照。（市建局圖片）

以「穿越九龍城」為題 講歷史和民生故事

韋志成又指，會將工程圍板轉化作戶外藝術長廊，並分作3個主題區，包括打卡區、歷奇區和藝廊區。其中打卡區為連接聯合道和九龍城廣場，以及東頭村道往來「龍城」區的兩條通道圍板，以「穿越九龍城」為題，邀請7名本地畫師，在長約430米的圍板畫上8幅畫作，讓市民了解「龍城」區的歷史和民生故事。

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本月底展出部分畫作

賈炳達道公園公園近聯合道出口，則設置一段長約40米「歷奇區」，將當區建築物、居民日常點滴，以及潮州特色美食，繪畫在大型畫作上，並在畫中加添「尋寶遊戲」。而東頭村道連接聯合道，會放上公眾諮詢期間，收集的逾百幅幼稚園、中小學學生畫作，成為「藝廊區」。

韋志成稱，戶外藝術長廊準備工作已進入最後階段，並按工程進度，分階段展示插畫師的畫作。其中，來往東頭村道和「龍城」區的部分「打卡區」，將率先於本月底展出部分畫作。

韋志成指，工程圍板將化作戶外藝術長廊，其中兩條通道圍板會以「穿越九龍城」為題，創作當區過去的生活寫照。（市建局圖片）

逾六成街市食品舖參與過渡經營

網誌又提到，衙前圍道項目內的三類特色商戶，包括「街市食品店舖」、「潮泰食品及餐飲店舖」，以及為泰潮社群提供服務的地區組織或機構，於月初已向市建局提交「參加搬遷計劃意向書」。其中「街市食品店舖」一類，超過六成決定參加市建局過渡經營安排，這些商戶包括鮮肉檔、菜檔、生果檔、售賣潮汕食材的雜貨店等。而選擇過渡安排的商戶，有近八成決定項目完成後，回遷至「龍城」區。

衙前圍道 / 賈炳達道發展計劃涉3個地盤，覆蓋共約3.7萬平方米，包括賈炳達道、龍崗道、衙前圍道及侯王道；太子道東、打鼓嶺道休憩花園及打鼓嶺道以及部份賈炳達道公園（市建局圖片）

韋志成稱，局方在考慮商戶多年來，大多集中在九龍城街市對面地舖經營；同時商戶對上落貨空間，以及停車位需求等，將預留面向衙前塱道、南角道部分臨街地舖作過渡選址，並於南角道增設臨時停車區和上落貨區。

在同一位置日後亦將用作「市集廣場」，待項目新建的商業設施落成後，商戶也可直接遷往已預留作回遷之用的商舖。另外，為部分希望遷至項目範圍外、毗鄰九龍城街市的商戶，另覓地舖作過渡經營安排；市建局亦首次研究，為遷至面向侯王道和賈炳達道一帶地舖的商戶給予額外支援。

局方也將因應參與的確實商戶數目、過渡經營要求，以及日後不同工程的程序、時間表，調整過渡方案和執行細節。

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市建局又曾與區內經營70多年的「添財記」負責人黃先生了解，不選擇回遷的原因，已屆退休並打算交予兒子「接手」，故先接受市建局補償金，並與兒子商量在「龍城」區復業。

市建局曾與區內經營70多年的老店「添財記」了解，店主交代指，由於已屆退休，加上打算讓兒子「接手」，故先接受市建局補償金，並與兒子商量在「龍城」區復業。（市建局圖片）

至於為潮泰相關食肆及「老字號」餐廳提供回遷方案，韋志成說已與區內泰人組織組成服務隊，走訪區內泰國食肆和商戶，講解方案細節。而「潮泰食品及餐飲店舖」類別中，接受回遷安排的商戶全部均為泰國食肆。

有回遷的泰國食肆就指，自90年開業，已與不少客人建立深厚感情；他認為市建局方案可讓其店舖在重建後繼續營運。

2022年5月，市建局旗下的衙前圍道 / 賈炳達道發展計劃正式刊憲並開展，項目3個地盤覆蓋約3.7萬平方米，包括賈炳達道、龍崗道、衙前圍道及侯王道；太子道東、打鼓嶺道休憩花園及打鼓嶺道以及部份賈炳達道公園；涉及1,006個業權以及820伙將受影響。