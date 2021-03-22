舊樓存消防隱患 當局擬向住戶派手提滅火設備 油尖旺先試行

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-03-22 18:39

油麻地一幢樓齡 69 年的唐樓去年11月發生奪命火警，造成7死11傷，敲響舊樓消防安全警號。 據了解，當局擬以較多「三無大廈」林立的地區包括油尖旺，進行試點，向有消防及樓宇安全隱患的舊樓及三無大廈業戶，派發家居手提滅火設備如滅火筒及滅火氈，其中油尖旺區符合條件的大廈共涉79幢。政府將會包辦相關採購工作，有油尖旺區防火委員會委員認為，有關折衷方案可緩解燃眉之急，但非長遠之計，樓宇完成消防令及將消防設備升級，始是關鍵。

油尖旺區防火委員會將於本周開會，油尖旺民政事務處及消防處屆時將交代去年11月油麻地舊樓大火的後續跟進工作。當局指，消防處及屋宇署已於同月23日展開特別巡查行動，巡查與火災涉事樓宇樓齡相若、即60年樓齡或以上）約2800幢住用或商住樓宇。

巡查行動已於同年年底完成。當局表明，消防處及屋宇署會根據巡查結果和所搜集到的資料，按照相關法例就違規事項採取適當執法行動，消防處亦已主動聯絡地區少數族裔人士及有關團體，了解聚會場所，例如進行宗教和文化活動的地點，並傳遞消防安全知識。

向舊樓業戶派滅火筒和滅火氈 79幢樓合資格

當局續表示，社會上有不少意見認為應考慮優先向 「三無大廈」 住戶派發滅火筒和滅火氈。參考有關意見及相關大廈的消防風險，建議以較多「三無大廈」的地區，包括油尖旺區作為試點，向居住在區內符合條件的的舊樓業戶派發滅火筒和滅火氈，包括於 1961 年前建成樓宇、綜合及住用用途樓宇、「三無大廈」，大廈沒有安裝消防栓/消防喉轆及滅火筒 ；及其他因素，例如大廈有否消防及樓宇安全隱患、是否單梯樓宇、有否僭建物或分間單位等等。當局指，油尖旺區內符合條件的大廈共有 79 幢。



當局指，從消防安全角度而言，同意在單位內添置滅火筒和滅火氈，有助提升家居消防安全。但手提消防設備並不是提升舊式大廈消防安全的替代方案。長遠來說，改善舊式樓宇的消防裝置及消防安全結構和提高市民的防火意識，才可持續有效地提升建築物的消防安全水平。



文件續指，政府將會負責滅火筒和滅火氈的採購工作 ，亦歡迎地區熱心人士和組織的捐贈 ；消防處則會就捐贈設備的標準、規格等給予專業意見。除上述建議對象外，油尖旺區防火委員會亦可考慮按地區的情況和實際捐贈數量，派發滅火筒和滅火氈予其他對象。

林兆彬歡迎當局建議 ，認為可暫緩解燃眉之急，但他指，長遠而言，有關樓宇完成消防令及將消防設備升級，始是關鍵。(資料圖片)

油尖旺區防火委員會委員林兆彬歡迎當局建議 ，認為可暫緩解燃眉之急，「總好過冇，因為消防設備升級唔切，滅火筒及滅火氈可以暫時頂住檔先」，但他指，長遠而言，有關樓宇完成消防令及將消防設備升級，始是關鍵，「否則都係治標不治本。」