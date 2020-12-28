劏房圍城｜唐樓結構難裝消防水缸　學者：業主租客防火意識更重要

2011年花園街排檔發生四級大火，釀成9死34傷，揭示唐樓改裝劏房的消防隱憂。記者日前重臨現場，事隔將近10年，大廈因結構所限無法於天台加裝水缸，消防設備改善工程陷於膠著，梯間的喉轆「虛有其表」，實質無法使用。多個單位則再次分間成劏房出租，一梯兩伙的設計，處處皆是「門內有門」。 防火責任誰屬？有學者認為，不少舊唐樓受制於自身結構，難勝負荷，貿然加裝或增樓宇倒塌危機，「後果非同小可。」他認為，執法以外，業主及用家同樣有責，「非法活動可免則免。」有區議員則批評，消防處巡查及執法進度緩慢，亦曾接獲同區大廈法團求助，工程申請拖足8年始獲批核，「如果期間有火警，就大件事。」 （系列之一．下）

花園街192至194號曾遭大火蹂躪，但10年過後，其消防設備仍未完全符合現時法例所需。(李澤彤攝)

涉事大廈位於花園街192至194號，樓齡59年，至今仍未成立業主立案法團，亦無居民組織管理公司，屬於「三無」大廈。奪命大火踏入10周年在即，記者重返現場，發現消防設備工程尚未竣工，各樓層的消防喉轆形同「空殼」，未有裝設喉嘴，更無連接消防水箱，大廈梯間位置亦無擺放滅火筒。大廈屬雙梯兩伙，但多個單位改劃劏房出租，阻礙住戶利用後梯逃生。據了解，大廈業主曾應消防處要求，自行合資籌建消防水缸，但屋宇署指違樓宇結構，工程陷入膠著，一直未完事。



消防處回覆稱，未能披露大廈裝設消防水缸詳情，又指雖然舊式樓宇在落成時的消防安全水平，和現時標準不一，但不代表其存在消防安全問題。

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現行法例下，舊式唐樓受《消防安全（建築物）條例》規管，凡1987 年或以前落成的私人綜合用途及住用建築物，均需善消防安全，以符合相關防火標準。翻查資料，現時受《條例》規管的目標樓宇共約13,500幢，由2007年實施以來，截至今年11月底，消防處和屋宇署已經完成巡查9,716幢目標樓宇，並向8493橦發出消防安全指示，涉事大廈亦是其中之一。不過，全港僅得343幢大廈已按「指示」，完成所需的改善工程，佔已巡查、已收悉「指示」的樓宇總數約4%。

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(《香港01》製圖)

根據條例規定，樓宇需加裝緊急照明、消防栓及喉轆系統、手控火警警報系統等，具體要求則據消防處發出「消防安全指示」，倘未有在合理時間內遵從「指示」，一經定罪最高可被罰款2.5萬元，以及每日另罰款2500元。執行當局可亦向裁判官申請「符合消防安全令」，或向區域法院申請「禁止令」，禁止佔用有關的建築物或其部分。

學者：水箱負荷重或難於舊樓加裝

理工大學建築科學及消防工程榮休教授、消防工程研究中心主任周允基接受查詢時表示，不少舊樓面臨空間缺乏、樓宇結構難負荷等限制，或難以加裝消防設備，倘大廈有結構隱憂，當局實難以貿然批出消防裝備改動申請，「如果大廈倒塌，影響埋左鄰右里咁點算？」

他又謂，水箱負荷重，也須注意操作系統時所產生的「水錘壓力」，其後果絕不能小覷。他認為，防火管理不能單靠執法，消防員、富經驗的消防工程師及科學家可應用創新科技靈活變通，負責任的用家亦同等重要，「業主同租客應該盡量唔好有非法活動。」

不少舊唐樓未能負重於天台裝設水缸供消防用水，消防處早前推出折衷方案，放寬消防水缸要求，但仍有一定限制。(李澤彤攝)

舊樓落成時已符消防法規 現再付費提升值商榷

周允基續指，舊式樓宇雖然落成已久，但當時亦需符合消防法規，始獲入伙紙，要業主付費提升消防設備，亦值得商榷，「如果佢哋無改變建築物用途，要佢哋安裝新設備，又係咪真係公平呢？」

對於火災負荷密度高、劏房林立或違反地契條款作非法建築用途的舊式大廈，他則建議，港府可考慮更周詳的整全防火計劃，也可增加街道消防栓數量，彌補硬件限制。他又提到，1996年嘉利大廈大火經驗揭示，路面空間有限，難有效架起雲梯進行拯救，周允基認為，舊式唐樓林立的地區亦應設法闢設適當的緊急車輛通道，另應做好公民教育，提升住客防火安全意識，例如勿阻塞逃生出口等。

消防處年前提出折衷方案，包括放寬舊樓加設消防水缸容量要求，有消防工程公司表示，樓高7層的唐樓，需裝設防火門及於每層放置滅火筒，倘每層有3個單位以上，則需於前及後梯各放一個，始達法例最低要求。因業權或結構問題未能裝設消防水箱的唐樓，可安裝拆衷式花灑系統，由街喉直接供水，但需向消防處批准，以及水務署同意供水。

區議員倡效強制驗窗驗樓 政府先動工後收錢

油尖旺區區議員兼防火委員會委員林兆彬指，目前不掌握當區受樓宇結構限制、未能遵從「指示」的唐樓實際數目，但他相信比比皆是，亦曾有法團向他求助，指大廈天台未能加裝水缸，「搞咗7、8年都未有結果」，及後始獲批核，可改為接駁街喉以作引水，「如果中間萬一發生火警都幾大件事。」

今年11月，油麻地廣東道唐樓發生奪命大火，8人死亡，再掀社會關注三無大廈及舊式唐樓的消防安全。(讀者提供/資料圖片)

(《香港01》製圖)

他又指，消防處巡查舊樓進度緩慢，「你睇下數字就知幾恐怖，足足浪費咗13年」，林又認為，三無大廈是改善舊樓消防安全的樽頸，因為欠缺業主立案法團，難有約束力。翻查資料顯示，截至去年10月，全港約有5300幢三無大廈，包括花園街192至194號，以及月前油麻地奪命火災的肇事唐樓。

林兆彬亦曾與其他區議員共同建議，效法強制驗窗驗樓做法，由政府先進行工程，隨後再收取業主費用，惟不被接納，「話法例無賦權，又話工程繁複，交比大廈業主決定較合適。」

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