劏房圍城｜唐樓大火忘教訓消防未達標　住戶無奈：有得住已好幸福

城市住屋，人之所在。香港璀璨背後，劏房生態光怪陸離，床位、地舖、分間劏房，甚至山邊寮屋，也可以「成家立室」。活在劏房圍城，劏房租務管制研究工作小組報告出爐之前，弱勢出路何方？ 2011年花園街四級大火轟動一時，鄰近商住大廈同告遭殃，釀成9死34傷。悲劇之中，亦揭示劏房問題叢生，後樓梯密封逃生無門，大廈頓變煉獄。 記者日前重返現場視察，無情火劫將屆10年，但消防設備工程尚未完善，更因結構所限無法加裝消防水缸，各樓層的消防喉轆淪為「空殼」，多個單位亦再次改劃劏房出租。有住客則直言，縱有消防隱憂亦繼續入住，「邊擔心得咁多，喺香港有地方住已經好幸福喇。」 （系列之一．上）

涉事大廈樓齡59年，屬於一梯兩伙的舊式唐樓，但部分單位已改裝為劏房，後梯需進入其單位，始能進入。(李澤彤攝)

2011年11月30日凌晨，花園街排檔因電力故障起火，火勢迅速蔓延，亦波及192至194號大廈，濃煙沿前梯湧上，近百居民摸黑逃生，大批住客被困梯間，事件造成9死34傷。屋宇署及消防處當時調查後發現，14個住宅單位內，有7個是劏房，部分劏房將後梯密封，阻礙逃生。

死因聆訊則披露，肇事唐樓共有56名住客，3人居於天台，43人居於劏房單位，當中24人不能使用後樓梯，9名死者當日嘗試從前梯逃生，惟走避不及被火或高溫燒傷，及被濃煙焗死。陪審團最終裁定花園街大火9名死者死於意外。

受花園街無情大火蹂躪的商住大廈位於192至194號，樓齡59年。(李澤彤攝)

致命大火即將踏入10周年，記者近月重返涉事大廈視察，大廈內仍有多間劏房，消防隱憂亦未除。

部份單位一劏四

大廈於1961年取得入伙紙，樓齡已有59年。根據圖則，大廈屬於雙梯式的舊式樓宇，地下及閣樓以外，有7層樓合共14個單位，每個單位實用面積745呎，單位內設有後樓梯，方便逃生。不過，記者發現多個樓層單位「門內有門」，有部分單位「一劏四」，大火未有燒毀業主的「劏房生意」，反而「愈燒愈旺」。綜合網上睇樓平台及現場視察，有套房加高地台舖設廁所，但全部未有向屋宇署入紙申請。

花園街大火即將10周年，部分樓層單位改裝為劏房出租。(李澤彤攝)

部分業主亦將後樓梯「買大送細」，與其中一個劏房相連出租，有部分租戶當作雜物房用途。其他劏房戶如需進出，則需經過其單位，始能循後梯直達地面或天台。

根據《建築物條例》，一個單位須最少能通往兩道作為走火出口通道的樓梯。2010年，發展局及屋宇署向立法會「樓宇安全及相關事宜小組委員會」遞交的文件亦援引個案顯示，有大廈將單位「一劏四」，部分單位前往大廈樓梯的逃生途徑不足，影響消防安全，被評為不符合標準。

天台沒有僭建物，但有住客拉繩晾衫。(李澤彤攝)

該大廈樓齡59年，受《消防安全(建築物)條例》監管，須提升消防設備，但現場所見，有關工程尚未完工，雖然各樓層均設消防鐘、消防喉轆及消防栓，但消防喉轆未有裝設喉嘴，部分樓層的喉轆更貼上警告封條，示意未能啓用。天台未見裝設水缸，大廈前梯亦無擺放滅火筒。記者曾致電有關承辦商，獲回覆稱最終未有與大廈簽約，著記者致電另一工程承辦商查詢，但截稿前未獲回覆。



延伸閱讀：劏房圍城｜唐樓結構難裝水缸陷兩難 學者：住客防火意識更重要

舊式唐樓受《消防安全（建築物）條例》規管，凡1987 年或以前落成的私人綜合用途及住用建築物，均需按法例改善消防安全，涉事大廈可見有消防工程痕跡，但據了解，工程受大廈結構所限，陷入膠著。(李澤彤攝)

大廈有加裝消防鐘、消防喉轆等設備，但貼上警告封條，示意工程未完成。(李澤彤攝)

一般而言，消防水缸主要立設於唐樓天台，以提供固有水源，讓消防員到達火災現場後，能夠立刻展開分秒必爭的滅火行動，並提供緩衝時間，容許消防員灌救的同時，可接駁街井或其他水源，以作更長時間的滅火行動。(李澤彤攝)

據知情人士指，雖然近年有不少劏房戶進駐，大廈近年衛生及保安情況已大為改善，後樓梯亦已肅清。大廈業主亦曾按消防處指示，著手提升消防設備，包括擬於天台裝設消防水缸，不過，屋宇署則指樓宇結構不勝負荷，勒令停工，工程遂陷入膠著狀態。據了解，消防處每隔數個月派員巡查，亦多次督責要求增設消防設備，但一直未見突破。

林鄭曾指劏房是「很大的社會問題」

2011年花園街大火揭示劏房慘劇後，現已成為特首、時任發展局局長林鄭月娥曾表示，會針對排檔毗鄰大廈執法，如有消防風險，會下達清拆劏房命令。她當時更指，「劏房這現象，在香港畢竟是很大的社會問題。」又承諾會以保障消防安全為首要。

時至今日，涉事大廈仍住滿因各種原因暫居劏房的住客，當中包括一家大小、單身人士及新移民，亦不乏輪候公屋的低收入家庭等，有部分租戶對當年大火毫不知情：「唔係隔離幢大廈咩？」聞言後略感震驚。

有住戶則引述業主指，倘發生火警，「可以上去天台」、「爬去隔離嗰幢(大廈)避難啦。」有租客更指，現居的劏房有窗，通風較其他單位理想，租金亦較相宜，「業主都好好，所以都住左一排喇。」最少兩名受訪住客不約而同慨嘆，

邊擔心得咁多，係香港有地方住已經好幸福喇。 花園街四級大火重災大廈現役住戶

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消防處曾發多張通知書要求執漏

消防處回覆指，在過去一年，消防處的行動總區曾先後6次前往上址巡查，發現有物件放置於公眾走廊，並向有關人士共發出28張「消除火警危險通知書」。消防處消防設備專責小組亦進行另外3次巡查，發現大廈的消防乾喉系統的入水口損壞，已向大廈業主發出「消除火警危險通知書」，消防處表明會積極跟進。



《香港01》亦有向屋宇署查詢大廈申請裝設消防水缸、單位涉違《建築物條例》情況，正等待回覆。

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