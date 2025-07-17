中九龍幹線｜海泓道新天橋7.27開　西九公路往油麻地支路8.3起封

中九龍幹線預計年底會具體條通車。運輸署指，為配合項目而新建的海泓道往西區海底隧道及連翔道北行行車橋，將於今月27日啟用。原有西九龍公路南行2號出口往油麻地支路，則會在8月3日起封閉，並將改建為中九龍繞道的入口。



運輸署指，為配合項目而新建的海泓道往西區海底隧道及連翔道北行行車橋，將於7月27日啟用。

運輸署指，中九龍幹線工程已進入最後階段，隧道、連接路和隧道大樓的結構工程已經完成，相關機電工程亦全面進行中，預計於今年底完成。為配合工程項目的新建行車橋啟用，及中九龍繞道（油麻地段）與現有道路網接駁工程，將實施兩項新交通安排。

連接海泓道及西九龍公路（南行）往西隧的行車橋，將於7月27日上午六時啟用。

連接海泓道及連翔道（北行）往葵涌／深水埗的行車橋，將於7月27日上午六時啟用。

海泓道往西隧、往葵涌一帶新行車天橋7.27啟用

兩條新建行車橋，將於7月27日上午六時啟用，包括連接海泓道及西九龍公路（南行）往西隧的行車橋，及連接海泓道及連翔道（北行）往葵涌／深水埗的行車橋。914、914P和914X巴士將相應改道，現有巴士站不受影響。

西九龍公路南行2號出口往油麻地支路，會於8月3日凌晨1時起封閉。

西九龍公路南行2號出口往油麻地支路，會於8月3日凌晨1時起封閉。

西九龍公路南行2號出口8.3起封閉

至於西九龍公路南行2號出口往油麻地支路會於8月3日凌晨1時起封閉，改建為中九龍繞道（油麻地段）入口。原本駛經該路往油麻地的車輛，須經連翔道或其他路線前往目的地；經該路往旺角或紅磡海底隧道往香港的車輛，可沿東京街西、通州街天橋前往目的地。

西九龍公路南行2號出口往油麻地支路，會於8月3日凌晨1時起封閉。

西九龍公路南行2號出口往油麻地支路，會於8月3日凌晨1時起封閉。

沿青葵公路前往油麻地的車輛，可經3號長沙灣出口往連翔道；沿青沙公路的車輛，則可經2D號長沙灣出口往連翔道，而由葵涌貨櫃碼頭出發，則可經貨櫃碼頭南路及荔寶路。

署方預期，原有支路封閉後，連翔道的交通可能比較繁忙，由沙田沿青沙公路往西隧的車輛，除經連翔道外，亦可改經青沙公路及西九龍公路前往。