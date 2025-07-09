中九龍繞道落實收$8　明年全線通車時實施　政府：可分流20%車流

中九龍繞道預計明年全面通車。政府今日（9日）公布，中九龍繞道油麻地段隧道建議收費為8元。運輸及物流局發言人解釋，中九龍幹線對駕駛者的吸引力甚大，如不收費，預計剛開通使用率便將接近飽和，8元收費可分流九龍區內整體約20%車流，亦能為保留約15%的剩餘容車量以應付未來交通增長。



政府今日（9日）公布，中九龍繞道油麻地段隧道建議收費為8元。

中九龍繞道（油麻地段隧道）工程預計今年年底完成後通車，政府最初計劃不收費，但由於「交通管理需要」及「用者自付」等四個原則下，上月改為建議劃一收費10元，稱可以收回部份成本，又可達致分流效果，並可保留容量應對未來新發展區的車流。當局最新指，中九龍繞道建議收費由10元減至8元，各車種收費一致。

運輸及物流局發言人指，變動是考慮到立法會交通事務委員會及回應社會意見，並吸引更多駕駛者使用，以達致有效分流。發言人又解釋收費原因，指中九龍繞道將紓緩現時九龍主要幹道的交通，路程短、車速高，對駕駛者的吸引力甚大。如不收費，預計剛開通使用率便將接近飽和。

發言人並指，相關收費水平將有效分流九龍區內主要繁忙道路整體約20%的車流，亦能為繞道保留約15%的剩餘容車量以應付未來交通增長，並可收回近八成的基本營運成本。