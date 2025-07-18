測量師學會推「樓宇醫生」認證　助市民應對逾2.8萬幢舊私樓問題

本港截至2023年底有28,370幢私人物業樓齡超過30年，佔全港私人物業總數約64%。隨著建築物老化問題日益嚴重，香港測量師學會推出「樓宇醫生」企劃，並於周四（17日）舉行起動禮。學會成功註冊「樓宇醫生」及相關認證標誌，正式就有關認證展開登記，並推出認證建築測量公司名單，協助業主及市民應對樓宇維修及安全挑戰。



主禮嘉賓與一眾嘉賓於起動禮現場大合照，共同見證推動本港樓宇安全邁向新里程的重要時刻。（香港測量師學會提供圖片）

「樓宇醫生」標誌識別獲認證公司 提供免費驗樓報告

「樓宇醫生」的服務範疇廣泛，涵蓋樓宇維修、工程管理及建築規例3大專業領域。「樓宇醫生」企劃則涵蓋四大重點：

（一）認證建築測量公司列表：超過40間公司已獲學會認證，市民可隨時隨地透過學會網頁搜尋已認證公司名單，或憑「樓宇醫生」標誌，識別已獲認證的建築測量公司，即可立即尋找專業顧問解決樓宇問題；

（二）免費二手住宅物業標準買賣檢驗報告：提供中英文版本，供公眾隨時下載參考，讓市民了解專業檢驗的內容和標準，協助他們在買賣二手住宅物業時尋求合資格建築測量師的專業支援；

（三）樓宇事務專家裁定中心（先導計劃）：協助有意使用專家裁定程序以解決與樓宇事務相關的技術事宜或爭議之人士，針對常見的滲水問題、裝修工程、樓宇維修及保養工程爭議，推薦合適的裁定專家為獨立第三方，作出專業評定及協助解決爭議；

（四）三大專家名單：經由學會認證、推出三大專家名單，包括專家（勘測滲水）名單、專家（裁定）名單，以及即將於8月推出的專家（歷史建築保育）名單，市民可以直接「對症下藥」，尋找專業支援。

學會建築測量組期望，透過這些全方位措施能與市民攜手，當樓宇需要適時維護或出現問題時， 可立即尋求「樓宇醫生」的專業協助，共同守護社區的建築質素與安全。

甯漢豪：發展局期望未來合作 協助業主檢查及維修

學會會長梁志添於起動禮致辭時表示，很高興「樓宇醫生」商標獲得成功註冊，不僅彰顯建築測量師於樓宇安全領域的專業地位，也讓市民更易找到值得信賴的專業團隊，為樓宇健康把關。

發展局局長甯漢豪、屋宇署署長何鎮雄也有為起動禮致辭，甯漢豪表示，樓宇安全一直是高度關注的議題。截至2024年底，約有2.9萬幢私人物業樓齡超過30年，更有超過1萬幢樓齡超過50年。發展局期望未來與「樓宇醫生」攜手合作，協助業主推動定期檢查及預防性維修。