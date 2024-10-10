施政報告2024｜測量師學會倡停售綠置居：資源放在最有需要人身上

施政報告2024下周三（16日）出爐，測量師學會也有提交施政報告建議。測量師學會會長林家輝今早（10日）在電台指，政府應暫停出售綠置居，並指現時有很多不同種類的資助出售房屋，供有意置業的公屋戶考慮，惟公屋輪候冊人數仍然很多，加上未來劏房有最低標準後，料會有一批劏房居民需要安置，公屋需求將更大，認為要將資源放在最有需要的人身上。



香港測量師學會會長林家輝。（資料圖片）

測量師學會會長林家輝指，學會提出政府應暫停出售綠置居，主因是留意到現時有很多不同種類的資助出售房屋，供有意置業的公屋戶考慮，與此同時，公屋輪候冊人數仍然很多，認為當局應該將資源放在最有需要的人身上。

測量師學會會長林家輝10月10日指，政府應暫停出售綠置居，並指現時有很多不同種類的資助出售房屋。（資料圖片/盧翊銘攝）

他續提到，隨著未來政府定訂出劏房最低標準，屆時會有以萬計「不合格」的劏房要停業、進行改建，會有一批劏房居民需要安置，「唔可以令佢無家可歸，公屋需求係更大。」

林家輝指，隨著未來政府定訂出劏房最低標準，屆時會有以萬計「不合格」的劏房要停業、進行改建，會有一批劏房居民需要安置。（資料圖片/盧翊銘攝）

被問到政府推出綠置居，也有好處，林家輝回應指「一個銀有兩面」，惟政府更需要審時度勢，當目前需要租住公營房屋的人多，就應該將新建成的公屋留予這班有需要的人，又指「買得屋都有返咁上下身家」，現時亦已有其他資源助這班人置業，「唔需要再畀多個資源佢。」

就居屋購入一段時間後、可補地價再轉售，林家輝形容相關安排會令資助房屋變成私人樓宇，轉至私人樓市場，令資助房屋市場「漏水」、「個缸永遠唔滿」，惟認為「不致命」、仍可討論，反而停售綠置居更為迫切。