財政預算案｜測量師學會樂見全面撤辣　冀放寬地皮招標、賣地條件

【財政預算案2024 / 財赤/ 樓市 / 辣招】財政司司長陳茂波今日（28日）公佈2024-25年度《財政預算案》，宣布經審慎考慮當前整體情況後，決定即日起撤銷所有住宅物業需求管理措施，即由今天起所有住宅物業交易無須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅，即意味全面撤辣。換言之為期14年、用作壓抑樓市升勢的辣招正式落幕。



香港測量師學會表示，歡迎政府採納學會及業界建議，決定即日起撤銷所有住宅物業需求管理措施，包括無須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅，加上金管局修訂物業按揭貸款的逆周期措施，相信樓市會自然調節，健康發展。高利率、「辣招」，以及內地和香港的經濟發展動向是困擾樓市的三大因素。學會認為以上措施能有效在樓市疲軟期間提振市場信心，刺激成交量，並活化換樓鏈。

香港測量師學會表示，歡迎政府採納學會及業界建議，決定即日起撤銷所有住宅物業需求管理措施。

優化地皮審批程序、放寬賣地條件

學會又表示，樂見政府積極覓地，為未來私人房屋供應提供足夠土地，預計落成量將創新高。然而，根據過往數據，私人房屋供應往往有所延誤。學會期望政府以減低發展成本為目標，優化地皮審批程序，放寬招標地皮的賣地條件。此外，學會贊同政府繼續實行「基建先行」及「創造容量」的 規劃方針，期望不同的智慧綠色集體運輸系統及主要幹道項目盡快落成，以有效使發展商更主動地發展面積廣大的新界土地，為私人市場提供更多房屋供應。

私人土地供應方面，學會表示，留意到2024/25年度的賣地計劃中共有8幅住宅用地、2幅商業用地及1幅工業用地，認為這有效增加私人住宅供應，同時建立長遠土地儲備。此外，學會亦同意政府的觀點，根據市場需要及情況，因時制宜地調整推售土地的數量、種類和速度。

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各界要求全面撤辣 4個月前施政報告率先「半減辣」

近年市場各界人士一直要求政府為樓市減辣，甚至全面撤辣，當中包括發展商、地產代理、立法會議員，以至各個界組別的商會。事實上，政府在2023年10月份《施政報告》，已率先就樓市辣招作出三大調整「半減辣」。首先，當中將額外印花稅（SSD）的適用年期，由三年縮短至兩年，換言之業主在持有物業兩年後出售，無須再繳付樓價10%的額外印花稅。

其次，買家印花稅（BSD）和新住宅印花稅（NRSD）的稅率減半，兩者均會由15%減至7.5%。這安排有助減輕已擁有住宅物業的香港永久性居民再購買住宅物業時的財政負擔，以及非香港永久性居民購買住宅物業的成本。

施政報告後樓價續挫近5%

不過4個月前調整辣招後，本地樓市依然繼續惡化，樓價繼續向下回落，CCL由2023年10月份《施政報告》當周的153.59點，下滑至2月中的145.82點，跌幅約4.94%。同時也較2021年8月份CCL歷史高位191.34點，累積下挫逾24%。