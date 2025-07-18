憂公屋被收兼不懂用安心出行　思覺失調漢縱火誤殺鄰居　認罪候懲

沙田新田圍邨2022年前發生縱火案，400多名住客需漏夜疏散。一對同住的嫲孫被困單位，兩人被救出時已失知覺及一度心跳暫停，28歲的男孫最終不治。居住同層的無業漢涉縱火被捕。他今（18日）在高等法院承認誤殺和有意圖縱火罪，案情指被告案發時患有思覺失調症，因擔心被收回公屋單位和不懂得使用「安心出行」，壓力大增令其精神問題惡化，他原打算放火自殺，但無意殺人。法官把求情和判刑押後至8月28日，待索取被告的精神、心理和感化報告，期間被告續還押。



被告馮進貴，60歲，無業，原被控一項謀殺罪，他否認控罪，控方基於減責精神失常，接納被告承認誤殺罪。被告另承認一項有意圖而縱火罪。

被告馮進貴在現場被捕。（陳永武攝）

鄰居兩嫲孫被困單位，女事主被捕出時已陷入昏迷。（陳永武攝）

男事主蕭進軒由消防救出時亦已昏迷，經搶救後不治。（陳永武攝）

被告妻兒已搬走獨居公屋單位

案情指，被告與妻子和兒子居於沙田新田圍邨豐圍樓19樓某單位，妻兒其後遷出，被告在該單位獨居。死者蕭進軒（譯音，28歲）與其父和祖母居於同層另一單位。

鄰居嘗試救火時被告冷靜站在旁

2022年4月22日凌晨2時許，同層的鄰居被濃煙弄醒，到走廊查看，發現被告身處走廊，其單位門口起火。其後被告返回自己單位，鄰居發現被告的單位客廳也起火，曾嘗試用消防喉救火，被告則走近，並冷靜地站著他們身旁。

被捕稱感到不開心燒雜物

消防員和警員其後到場，被告被捕。他警誡下稱，因感到不開心，所以在單位門口燃燒雜物，後來床上起火。被告亦有燒傷，之後被送院救治。

新田圍邨豐圍樓一單位起火。（鄭先生提供）

案發於新田圍邨豐圍樓19樓。（陳希汶攝）

新田圍邨豐圍樓19樓發生縱火案後的情況。（陳希汶攝）

大批住客當晚要疏散至地下

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蕭因一氧化碳中毒亡

火警發生期間，蕭和祖母被困單位，蕭曾致電一名女親友求救。消防員救出兩人時，他們已失去知覺，並一度心跳暫停，需進行心肺復甦法。他們被送院搶救，蕭於同月28日宣告不治，死因為一氧化碳中毒。

被告曾被診斷有妄想症並曾企圖自殺

案情續指，被告自2001年已出現多疑和性格退化（personality deterioration），嚴重影響其人際關係。他於2006年曾試圖自殺，當時被診斷患有妄想症。

收房署信件怕公屋被收

被告被還押後，兩名精神科醫生曾會見他並撰寫報告。其中一份報告指，被告稱案發前至少一個月感到壓力。其壓力源於他收到房署的信件，因此擔心其單位被收回。

不懂用安心出行更感壓力

此外，他不懂得使用「安心出行」程式和疫苗通行證，因此萌生自殺念頭，打算燒物件放火自殺，但無意殺害他人。報告指，被告案發時患有思覺失調，因壓力源頭令其精神問題惡化，嚴重削弱其精神能力。另一份報告亦有相類看法，認為被告屬減責精神失常下殺人。

案件編號：HCCC349、350/2024