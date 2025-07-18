韋帕風球｜港鐵預告8號風球大致維持正常服務　9號風球露天段暫停

撰文：歐陽德浩
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【韋柏／打風／港鐵／天文台／HKO／颱風／1號風球／ 3號風球／8號風球】熱帶氣旋韋柏來勢洶洶，天文台今日（18日）公布韋帕將在今晚午夜前後進入本港800公里範圍，預料明日及周日（7月19及20日）逐步增強並靠近珠江口一帶。港鐵晚上公布，將在安全情況下盡量維持服務，包括︰

．1號、3號及8號風球生效期間，港鐵服務大致維持正常
．9號或10號風球生效期間，重鐵露天段將會暫停服務
．港鐵巴士在8號風球生效3小時後暫停

根據天文台的預測移動路徑圖，韋帕在7月20日在本港以南約150公里內掠過。(天文台圖片)
天文台7月18日上午11時半更新九天天氣預報，調高7月20日星期日風力預測，普遍吹8級烈風，離岸及高地達更達10級的暴風。（天文台圖片）

8號風球生效期間　港鐵服務大致維持正常

港鐵公布，正密切留意熱帶氣旋韋帕未來數日對本港天氣的影響，團隊已做好應變準備，加強檢查車站相關設施。港鐵將在安全情況下盡量維持服務，其中一號戒備訊號、3號及8號風球生效期間，服務大致維持正常，只有港鐵巴士在8號風球生效3小時後暫停。

8號風球期間，港鈖維持有限度服務。（港鐵圖片）

9號或10號風球生效期間　重鐵露天段將暫停服務

港鐵基於安全考慮，當9號或10號風球生效期間，重鐵露天段將會暫停服務，包括機場快綫全段、輕鐵，以及東鐵綫個別路段等，以保障乘客和港鐵人員安全。

港鐵露天段一圖看清。（港鐵圖片）
當9號或10號風球生效時，重鐵露天段將會暫停服務。（資料圖片）

港鐵所有車站盡量維持開放

屆時露天段仍在行駛的列車，則會在安全情況下，盡量行駛至原定終點站，或相對安全的地方，例如有連接商場的車站等。在颱風襲港期間，港鐵所有車站會盡量維持開放。

港鐵呼籲市民在8號或以上風球生效時，應留在安全的地方，避免不必要的出行。港鐵會透過不同渠道通知乘客最新服務資訊，方便及早計劃行程。

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