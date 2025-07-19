盧寵茂：市民對夜診有需求　研究提升家庭醫學門診供應

醫務衞生局局長盧寵茂今早（19日）在電台節目中提到，普通科門診已在過去一段時間，延長夜診服務時間，目前公營醫療和14間私家醫院幾乎全設有夜歲服務，未來會研究提升家庭醫學門診的供應，包括服務時間，甚至提供跨區服務，令有關服務更針對需要幫助的市民。



醫務衞生局局長盧寵茂。（資料圖片/盧翊銘攝）

冀急症室新收費 改善市民「隨時可以用」想法

急症室新收費將於明年1月生效，盧寵茂今早在港台節目《星期六問責》中表示，目前大部份醫療服務均需預約，但急症室的角色是「來者不拒」。他指，急症室本質是處理急症，但因為收費太低，令市民覺得使用很方便，有了「隨時可以用」的想法，希望這種文化在醫療改革後可有所改變。

盧寵茂指，當局正推動發展社區藥房，初步目標是全港每區5至6個社區藥房，但部份地區人口結構不同，視乎需要而定。他補充指計劃會先以個別地區作試點，目前仍需與業界商討具體細節，未有定案。

醫務衞生局局長盧寵茂今早（19日）在電台節目中提到，急症室是「來者不拒」，而其本質是處理急症，但因為收費太低，令市民覺得急症室很方便，「隨時可以用」。(資料圖片/夏家朗攝）

正調整家庭醫學門診服務 擬調配人手到需求大地區

至於家庭醫學門診服務，盧寵茂表示，理解市民對夜診有需求，未來仍會研究提升家庭醫學門診的供應，包括服務時間，甚至提供跨區服務，令相關服務更針對需要幫助的市民。

他指，現時部份地區的門診服務時間已延長至晚上10時，將來會加強配對，例如會調配人手到需求較大的地區；會檢視診症時間可否繼續調整。

盧寵茂又提到，醫管局過去兩年成功從外地招聘非本地培訓醫生加入，並以多項措施挽留人才，醫管局人手現時已錄得正增長。

當局在2023年底推出「慢性疾病共同治理計劃」，盧寵茂稱參與人數已達標，甚至超標，相信要完成20萬參與人數的目標不需多於3年。他續說，參與計劃的約14萬人中，有8萬人完成檢查，其中4成人被檢出有高血糖或高血壓等。