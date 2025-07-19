韋帕風球︱水浸黑點杏花邨擺防水閘　曾沒頂環翠停車場車主未撤離

熱帶風暴韋帕（Wipha）逼近本港，天文台公布將於周日（20日）凌晨零時20分改發8號風球。自數年前杏花邨接連遭超強颱風「天鴿」及「山竹」重創摧殘，導致水淹屋苑後，屋苑管理公司已提前做好防風措施，在大堂出入口加裝防水閘及堆沙包，慎防「水災」；居民亦加固住所的玻璃窗，嚴陣以待。



至於另一水浸黑點柴灣環翠商場，已做好防水浸措施。曾經水浸沒頂的地下停車場內，下午仍有不少汽車停泊，未見有人把汽車駛走，有車主稱：「個波有排先到，有咩好驚，唔駛開走。」



環翠商場地下入口已安裝防水閘，商場保持開放，商舖暫沒有額外措施防水。（吳焜曜攝）

環翠商場地下商舖外，管理處已為商舖安裝防水閘。（吳焜曜攝）

柴灣環翠商場和杏花邨在過往曾多次成為水浸重災區，地下停車場更曾水浸沒頂，需安排抽水機抽水。記者今日下午3時許到杏花邨，發現地下停車場，未見有車主駛走汽車，而大部分泊位均有汽車停泊。另外，環翠商場停車場則在低窪位置安裝防水閘，亦未見車主駛走汽車。有車主表示不擔心，「個波有排先到，有咩好驚，唔駛開走」。

環翠商場停車場仍有多部汽車停泊，有車主表示未有擔心。（吳焜曜攝）

杏花邨地下停車場今日下午仍泊有多部車輛，未見車主前來駛走。（吳焜曜攝）

居住杏花邨中層單位的王太稱已做好防風措施，「我哋自己有露台嘅，將露台啲嘢搬入嚟」，又已在窗戶貼好膠紙和買了一些儲糧，關緊窗戶防止漏水。

同樣住杏花邨中層單位的王女士也沒有特別準備，她指家中已有足夠儲糧，「見到呢度出面都做好晒措施」，有信心能應付今次風暴。

住柴灣、到杏花邨參與教會活動的麥女士則不擔心，「神安排嘅，會為全部人祈禱，做自己做到嘅嘢，關顧吓周圍嘅人」。

至於環翠商場地下的商舖外，管理處已在部份位置安裝防水閘及放置防水擋板供商戶使用，而商戶暫時未有特別的防水浸預備。

環翠商場地下商舖外，管理處已放置防水擋板供商戶使用。（吳焜曜攝）

環翠商場停車場低窪位置有安裝防水閘。（吳焜曜攝）

黃大仙中心北館未有防風措施 僅有高度及腰防水欄

另外，黃大仙中心北館在2023年世紀黑雨時，出現嚴重水浸，地下全層更水浸及腰。記者今日下午發現該館未算嚴陣以待，只在距離商場入口大門數十米距離，有大門遮掩的風櫃房和電掣房，設有高度及腰的防水欄。

▼2023年世紀黑雨 黃大仙廣場館浸了半層▼



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黃大仙中心北館大門未見有防水浸措施。（陳穎欣攝）

商場部份設施門外設有及腰的防水欄。（陳穎欣攝）

不過，商場地下商戶均表示不擔心，店舖都沒有安排或準備防護措施。有餐廳商戶負責人稱「未到我驚」；亦有售賣運動用具商戶認為，經歷過2023年世紀雨災後，商場已經有完善的防水浸措施。

有商場保安展示在商場底層各個重要房門安有的防水欄，亦稱會視乎明天情況，倘若出現暴雨，商場或將在入口大門外同樣設防水欄。