韋帕10號風球︱天文台近80年17次掛10號　兩次7月掛最近2012年

【韋柏／打風／港鐵／天文台／HKO／颱風／ 3號風球／8號風球／9號風球／10號風球】颱風韋帕（Wipha）迫近本港，天文台今日（20日）9時20分改掛10號風球。根據天文台對10號颶風信號的定義，當颱風以上級數的熱帶氣旋在香港100公里內掠過，而持續風速每小時118公里或以上便會發出，。



翻查資料，天文台自1946年有紀錄以來，曾發出17個十號颶風信號，對上一次為2023年超強颱風蘇拉，其中兩次在7月發出，最近一次是2012年強颱風韋森特，持續2小時50分鐘。



強烈熱帶風暴韋帕7月19日晚上19時，集結在香港東南偏東約420公里，中心附近最高持續風速達每小時110公里。（天文台圖片)

熱帶風暴韋帕（Wipha）迫近本港，三號強風信號現正生效，天文台公布將於會在明日（20日）凌晨12時20分改發八號烈風或暴風信號。（倪清江攝）

天文台甚麼時候會發出十號風球？根據定義，颱風以上級數的熱帶氣旋在香港100公里內掠過，而持續風速每小時118公里或以上，便會發出10號颶風信號，亦即「正面吹襲香港」。以超強颱風天鴿2017年8月襲港為例，天文台在8月23日上午9時10分發出十號颶風信號時，天鴿位於天文台以南約70公里，本港風力普遍達到烈風至暴風程度。

7月19日晚上19:24雷達圖顯示，韋帕的外圍強雨帶正從東面靠近本港。（天文台圖片）

翻查資料，天文台自1946年有紀錄以來，曾發出17個十號颶風信號，對上一次為2023年超強颱風蘇拉，其間共計收到1,545宗塌樹報告，位置包括政府總部，另有86名市民在風暴期間受傷。

▼2023年超強颱風蘇拉 沙田城門河畔大樹被吹倒▼



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此外，天文台在7月錄得28次八號或以上風球，當中2次為九號風球、2次為十號風球。最近一次在7月出現八號風球，是2023年7月的泰利風球，當時強度是颱風級別。

至於兩次在7月其間發出的十號風球，分別是1946年的颱風和2012年強颱風韋森特，前者持續4小時45分鐘，後者則持續2小時50分鐘。 韋森特與天鴿有相似之處，就是兩者威力都能迅速增強，迫使天文台發十號波。