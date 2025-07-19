韋帕風球｜風暴潮或引起沙田大埔水浸　一文看清封閉行人隧道名單

【韋帕／打風／HKO／天文台／颱風／1號風球／3號風球／8號風球／9號風球／10風球】熱帶氣旋韋帕料將近距離掠過香港以南海域，天文台將於周日（20日 )凌晨0時20分改發8號風球。應惡劣天氣及風暴潮，路政署將於凌晨0時20分或之前，逐步封閉沙田城門河、大埔林村河及大埔河沿岸的行人隧道，下文將列出所有受影響的行人隧道。



此外，風暴潮或引致大埔滘海平面上升，為應對可能出現的水浸，渠務署已在大埔林村河附近放置臨時充水式擋水壩，另在大埔墟和三門仔新村附近放置排水水泵。署方並向大埔滘居民提供沙包，可按需要取用。



2023年11月19日晚上沙田城門河再因天文大潮，出現河水倒灌行人路及單車徑情況。（資料圖片／夏家朗攝）

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最遲明日中午逐步封閉沙田及大埔河岸一帶行人隧道

政府APP「香港出行易」今晚公布，因應惡劣天氣及風暴潮，路政署將於明日（20日）凌晨0時20分或之前、即8號風球生效時，逐步封閉沙田城門河、大埔林村河及大埔河沿岸的行人隧道，市民須改經其他道路。受影響隧道包括︰

1. 連接大涌橋路與城門河畔

NS21(近麗豪酒店)

NS22(近沙田鄉事會路)

NS23(近沙角邨)

NS24 (近乙明邨)

NS35(近富豪花園)



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2. 橫過南運路

NS70(近廣福道)

NS75(近寶湖道)

NS83(近寶湖道)

NS84(近大埔太和路)



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3. 橫過廣福道

NS68(近南運路)



4. 橫過大埔公路-元州仔段

NS69(近南運路)



5. 橫過寶湖道

NS76(近南運路)



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6. 橫過大埔太和路

NS77(近南運路)

NS78(近安祥路)

NS85(近南運路)



7. 橫過安祥路

NS79(近大埔太和路)



強烈熱帶風暴韋帕引致的風暴潮可能會令大埔滘海平面上升。為應對可能出現的水浸，渠務署已於普益里廣福公園外放置臨時充水式擋水壩。（政府新聞處圖片）

強烈熱帶風暴韋帕引致的風暴潮可能會令大埔滘海平面上升。為應對可能出現的水浸，渠務署已調派強力排水機械人「龍吸水」於大埔低窪地點候命，做好防洪準備。（政府新聞處圖片）

為應對風暴潮 渠務署放置臨時充水式擋水壩及排水水泵

渠務署同晚公布，由於強烈熱帶風暴韋帕靠近，風暴潮或引致大埔滘海平面上升。為應對可能出現的水浸，署方已在大埔林村河廣福橋附近的普益里和北盛街，放置臨時充水式擋水壩，以及在大埔墟和三門仔新村附近放置排水水泵。

強烈熱帶風暴韋帕引致的風暴潮可能會令大埔滘海平面上升。為應對可能出現的水浸，渠務署在特定位置提供沙包，市民可按需要取用。（政府新聞處圖片）

向大埔滘居民提供沙包 可按需要取用

渠務署並在廣福道、懷仁街、南盛街、安富道、寶湖道及三門仔新村等放置沙包，居民可按需要取用。署方呼籲市民應遠離河道，並盡量避免途經有關地點。如發現公共渠道淤塞或水浸，可致電渠務署24小時熱線。