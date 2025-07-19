韋帕風球 | 3COINS香港店人氣旺　高峰有400人無懼打風等「朝聖」

日本人氣生活雜貨店3COINS首間香港旗艦店進駐銅鑼灣希慎廣場，今日（19日）為開幕第二日，雖然強烈熱帶風暴韋帕來勢洶洶，天文台亦已公布於凌晨零時20分改掛8號風球，但無阻一班粉絲來「朝聖」的決心。晚上約7時，距離改發更高風球只餘數小時，仍有約150人在門外排隊等候入場，人龍延伸如「打蛇餅」。有店員指今日全日人流依然十分旺盛，高峰時持續有約400人輪候，有顧客則指目前風平浪靜，不影響其購物。



鄺小姐（左）和楊小姐（右）花費了約200元購買一些廚具等生活用品。（張智浩攝）

在三號風球下，晚上仍有約150人在3COINS外排隊等候入場，排隊人龍「打蛇餅」。（張智浩攝）

店員：全日人流旺 最高峰有約400人排隊

3COINS店員陳小姐指，今日全日人流都十分旺盛，最高峰時有約300至400人在排隊。她又指，或因為晚飯時間，現時人流較下午時少。她表示，3號風球下3COINS會正常營業至晚上9點，但未清楚明日懸掛8號或以上風球的安排。

粉絲跨區來朝聖：感覺唔到有3號風球

鄺小姐和楊小姐分別居住於將軍澳和港島區，兩人在3COINS買了一塊會着燈的鏡子，和兩件廚具等生活用品和一個迷你風扇，大約花費了約200元。被問及為何三號風球下仍來3COINS購物，鄺小姐表示：「放假吖嘛，行下街囉。」楊小姐表示：「因為都feel唔到有三號風球。」

鄺小姐（左）和楊小姐（右）花費了約200元購買一些廚具等生活用品。（張智浩攝）

另外，居住大角咀的任小姐約用了半小時排隊入場，在3COINS購買了一些食物和襪等生活日用品，花費了約350元。她稱「想睇吓有咩買」，即使明知打風仍來3COINS購物。

在三號風球下，仍然有約150人在3COINS外排隊等候入場，排隊人龍「打蛇餅」。（張智浩攝）