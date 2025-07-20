颱風韋帕9號風球｜港鐵即時停駛露天路段 一圖看受影響車站
撰文：歐陽德浩
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【天文台颱風消息即時／打風／hko／天文台／颱風／風球／9號風球／10號風球／移動路徑／熱帶氣旋】天文台今日（20日）早上發出9號風球，全市除了港鐵及的士外，其他交通幾乎都停駛。港鐵今早開車後，也只是提供有限服務，在9號風球生效後，所有重鐵露天路段及輕鐵即時停駛。港鐵提供圖片，一圖展示受影響車站。
停駛露天路段後，迪士尼線及機場快線都全條停駛。
將軍澳線則全線通行；港島線則除了柴灣站外，其他車站都可直達；觀塘線只有彩虹站至黃埔站有提供服務；荃灣線只行駛中環站至荔景站；東鐵線只行駛紅磡站至金鐘站；東涌線只有香港及九龍兩站往來。
屯馬線只有荃灣西站至尖東站、以及何文田站至鑽石山站有列車行駛，中間因紅磡站屬露天路段，無法貫通。
舉例如要由將軍澳站往旺角站，須到北角站轉乘港島線，再於金鐘站轉乘荃灣線再過海才可到。
屯馬線因中間紅磡站屬露天路段，要由紅磡站往何文田站要兜大圈，先要坐東鐵線過海往金鐘站，再轉車荃灣線往油麻地站，後再轉觀塘線往何文田站。
8號風球生效期間 港鐵各線10至20分鐘一班
港鐵今早開車後，各線維持有限度服務，包括全露天段的機場快線和迪士尼線，其他部分有露天段及輕鐵都有提供服務，各線10至20分鐘一班；港鐵巴士則暫停。
9號或10號風球生效期間 重鐵露天段及全線輕鐵暫停服務
港鐵今早預告改發九號或以上風球後，露天段列車及輕鐵服務將即時暫停。港鐵之前解釋基於安全考慮，保障乘客和港鐵人員安全。
港鐵所有車站盡量維持開放
屆時露天段仍在行駛的列車，則會在安全情況下，盡量行駛至原定終點站，或相對安全的地方，例如有連接商場的車站等。在颱風襲港期間，港鐵所有車站會盡量維持開放。
港鐵呼籲市民在8號或以上風球生效時，應留在安全的地方，避免不必要的出行。港鐵會透過不同渠道通知乘客最新服務資訊，方便及早計劃行程。
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