零食世界、運動消閒博覽重開 檔主料失一半生意冀退租或延長一日
撰文：吳焜曜 譚曉彤
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昨日（21日）颱風韋帕吹襲本港，天文台懸掛10號風球，除了書展暫停開放一天，還有香港運動消閒博覽和零食世界的展覽。有參展商表示損失慘重，約損失五成生意額，未有信心能夠回本。多個參展商期望主辦方能夠退回一日租金，或者延長一日展期，以助舒緩回本壓力。
桌遊參展商：損失五成生意
在香港運動消閒博覽，多個展商售賣桌上遊戲。其中一個負責人朱先生表示颱風停業令他「損失慘重」，「絕對當然有影響啦，始終星期六日係比較旺場嘅日子」，估計生意額減少五成。他沒有信心能夠回本，又稱今年經濟下行，本身已預計消費額較差，「睇吓大家消費力如何啦，不過今年經濟就一定比以往差嘅時候，就未必做到以前個數。」
今日展覽提早至早上9時開放，開放時間延長至晚上11時，朱先生認為作用不大，「現實嚟講朝頭早就麻麻地」。他期望貿發局能減租或提供福利，舒緩參展商壓力。
零食世界參展商：有信心回本不用減價
在零食世界，參展商陳先生售賣咖啡、各款口味的糖蔥餅等懷舊小食。他表示昨日如無颱風，人流應該不錯，遺憾損失了一日生意，「其實琴日應該好旺嘅，少咗成日生意，基本上最旺就星期六、日」。不過，他有信心可以回本，「只不過琴日一日嘥咗」，又指下月會參與美食博覽會，貨品不用減價促銷，但期望主辦方可以退回一日租金。
參展商期望退租或多加一日展期
負責人劉小姐的攤檔售賣千層蛋糕、果乾、果仁糕點等零食。她表示昨日雖然因颱風停業，但租金仍照常收取，「當然會有影響啦，因為佢尋日係照計租金嫁嘛」，她指舖位租金為五萬多元，只需退一日租就有約9千至一萬多元。
劉小姐認為延長晚上開放時間較提早開放有用，但期望主辦方可退一日租或增加一天展期。她指舖位日前早已推出「$10千層蛋糕優惠」，暫不會再增加優惠。
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