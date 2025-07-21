書展2025｜韋帕打亂書迷部署改今日到場　有人不知延長開放時間

因為颱風韋帕襲港，香港書展、香港運動消閒博覽和零食世界昨日（20日）暫停一日，今日（21日）提早至早上9時開放，延長關門時間至晚上11時，有市民和旅客表示不知道有此安排，但都認為有助提高銷量。有深圳母女即日來回到場，亦有香港書迷表示昨日被颱風打亂計劃，改為今日到場。有書迷就認為對比上星期四，今日的人流有所減少。



書展今日（21日）朝九晚十一開放。（陳穎欣攝）

書展今日（21日）朝九晚十一開放。（陳穎欣攝）

住在深圳的林太帶同女兒為參觀書展即日來回。（陳穎欣攝）

颱風韋帕昨日（20日）襲港，貿發局宣布書展暫停一日，今日（21日）重新開放，並提早於上午9時開門，晚上關門時間延至11時。今早部份書商提供利用減價優惠，希望吸引人流。

深圳客即日來回香港參觀書展

住在深圳的林太帶同女兒為參觀書展即日來回，未受昨日颱風及近日惡劣天氣影響行程。她今早9時入場，但並不知道貿發局延長了書展開放時間。她打算購買輕小說以及英文練習，有留意到部份書商提供折扣，尚算吸引。

有港人原訂昨日到訪書展

黃女士和漢女士原本打算昨日到訪書展，受颱風影響改期至今日，不知道有延長營業時間的安排。漢女士認為部份書商提供的折扣大，「（價格）都吸引，但不知道原來今日做多了特價」。黃女士和漢女士以往都有到訪書展，認為今日人流量較以往更少。

龐先生說雖然不清楚延長開放時間的安排，但認為有助增加書商銷售額。（陳穎欣攝）

書展今日（21日）朝九晚十一開放。（陳穎欣攝）

部份人不清楚延長開放時間安排

龐先生和兒子按原訂計劃今日入場，未有因颱風影響行程。他們打算購買歷史類及興趣類書本，預計消費約1,000元。龐先生說雖然不清楚延長開放時間的安排，但認為有助增加書商銷售額，部份消費者可能會受到吸引而入場。

容小姐今年第二次來到書展，入場補購一些歷史相關的書籍。她認為對比上周四（17日）晚上，今早的人流量較少，同樣表示不清楚延長開放時間，「（營業時間延長）可以吸引到人，昨天沒來的今天肯定會來，周一大家下班可能會來。」