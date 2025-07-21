白內障患者輪候手術時間長　團體為100人提供免費檢查及深圳手術

白內障是全球主要致盲的原因之一，也是香港常見的眼疾。截至今年3月底，香港有逾6.7萬名病人等候白內障手術，平均輪候14個月。跨境公益醫療項目「重見光明•百人公益行動」計劃今（21日）啟動，目標在未來一年內為100名患者於深圳提供免費白內障手術，並涵蓋交通、術前檢查、手術和術後跟進。



跨境公益醫療項目「重見光明•百人公益行動」目標在未來一年內為100位患者提供免費白內障手術。（大會提供）

行政會議非官守議員高永文（右）指出，該計劃可深化兩地專業人士合作，有助互相交流。（大會提供）

計劃目前可透過優醫通平台免費申請。大灣區醫療專業發展協會創會會長蕭英傑表示，協會將優先安排年長、獨居及疾病情況較嚴重的患者就醫。

深圳普瑞星耀眼科醫院鍾敬祥表示，受惠的患者將在香港專業眼科醫生接受手術前的基礎檢查，其後安排患者於深圳普瑞星耀眼科醫院接受手術。全國政協常務委員、行政會議非官守議員高永文指出，該計劃深化兩地專業人士合作，有助互相交流，經驗互通。

蕭英傑亦稱，未來將有更多計劃，包括支援學生情緒健康，肺癌、乳癌、膝關節精準篩查守護健康計劃，以及全面身體檢查計劃。

跨境公益醫療項目「重見光明•百人公益行動」目標在未來一年內為100位患者提供免費白內障手術。（大會提供）

「重見光明•百人公益行動」計劃由大灣區醫療專業發展協會主辦，上海普瑞基金會聯同與疾同行基金會有限公司合辦，並由普瑞眼科集團全力支持。基金會自2018年成立以來，一直致力於眼科白內障復明公益手術。