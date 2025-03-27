白內障｜慈善基金獲捐款400萬　冀為基層患者醫治約400隻眼

公立醫院眼科病人眾多，加上人口老化，輪候白內障手術要以年計，患者要長時間過模糊生活。楊女士之前患白內障，下樓梯時特別小心，「心裡要數有幾多級樓梯，一唔小心就跌落樓梯。」



楊女士說，朋友和街坊都說做白內障手術會很痛，排政府醫院至少要等三、四年。幸好醫生幫她申請了睛彩慈善基金資助，短短一個月治療好兩隻眼，現在看事物很清楚。



近7萬人輪候白內障手術 最長要等4.5年

睛彩慈善基金獲周大福醫療基金、淨緣慈善基金以及慈善家譚麥美燕捐出合共400萬元，推出「助弱除障 愛心行動」慈善白內障手術資助計劃，冀為約400隻眼除障。資助計劃今天（27日）舉行發布會。

基金會引述醫院管理局最新數字，截至2024年12月眼科輪候白內障手術的個案共有68,991宗，病人等候時間平均需要14個月，最長要等四年半。如果到私營醫療體系，每隻眼手術費至少要二萬元。

資助包括免費植入單焦距人工晶體及手術後3次覆診

雖然政府於施政報告中特別宣布將公營醫療白內障手術量提升至少兩成，但供應大幅落後。故基金會去年11月推出該計劃，旨在為低收入人士提供免費白內障手術，植入單焦距人工晶體，以及手術後三次覆診，手術均由眼科專科醫生主理。

白內障康復者薛家燕：不要諱疾忌醫 慶幸及早發現加以治療

早前曾患白內障的藝人薛家燕在活動上分享治療白內障的經歷，她稱因早年患上眼疾動過手術後，便有定期進行眼科檢查的習慣，她慶幸能夠及早發現白內障問題加以治療。她提醒各位長者不要諱疾忌醫，亦不要因未有致命危險而拖延不處理白內障問題，因為這反而會可能導致其他併發症。

周伯展：需要不同的團體以及有心人士群策群力

睛彩慈善基金創會會長周伯展醫生表說：「我們相信『一人復明，全家解困』；然而，要解決社會問題，並不只是政府的責任，也需要社會上不同的團體以及有心人士群策群力。希望是次資助計劃能於社會中產生漣漪效應，喚起各界關注及支持我們的計劃。」

對於施政報告提出公營體系增加20%白內障手術，周認為對解決輪候長龍有難度，「我哋可以再做400個白內障病人，對現在醫管局排隊等候的六、七萬人，係咪杯水車薪？但都盡我哋能力，能做幾多就做啲幫人。」

周大福醫療基金主席及淨緣慈善基金項目管理委員會主席鄭家成表示，基金會一直關注社會弱勢社群的醫療問題，是次項目肩負服務社會的責任，致力將「防盲、治盲、除盲」的訊息散佈到社區不同的層面，並向市民大眾傳遞專業及正確的眼科護理資訊，改變對眼科手術治療的誤解及恐懼。

「助弱除障」愛心行動

「助弱除障」愛心行動是一項白內障手術資助計劃，旨在協助低收入人士提供免費白內障手術。白內障手術資助計劃自2021年開始，已為接近300名患者進行手術，所有手術均由眼科專科醫生主理。

計劃詳情：

- —次手術前檢查及人工晶體量度

- 白內障手術及單焦距人工晶體（單眼）

- 手術後消炎眼藥水一套

- 手術後三次覆診



1.服務對象：

- 義務眼科醫生定期到各區提供眼睛篩查服務，找出患有眼疾的病人

- 義務眼科醫生定期到協作機構「銀齡醫護站」當值，為區內病人診症

- 眼科醫生轉介合資格的病人

2.申請資格：

- 適合接受局部麻醉手術的病人

- 現正領取綜援或長者生活津貼的低收入人士，並由本會義務醫生、註冊社工

3.評估及推薦

- 所有申請人必需簽署參與計劃同意書

4.申請辦法：

- 合資格申請者請致電2330 6722 經指定審核機構「關護長者協會深水埗銀鈴醫護站」預辦登記，辦理申請手續