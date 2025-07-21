書展不補期周二結束 參展商寫「來都來了」籲買書 預告將加折扣
受熱帶氣旋韋帕影響，書展昨日(21日)休館，今日（21日）延長開放時間作彌補。有參展書商指感到下午4時後，人流量比以往平日更多。明天( 22日)是書展最後一日，有受訪參展商未有透露明日促銷策略，有參展商稱會加強折扣「清貨」，「會根據今日剩餘書的情況，再做比較大的折扣。」
對於有書商希望多開一日書展，貿發局表示，書展明日完結後，緊隨其後的另一活動便要進行場地搭建，意味今年書展不會延期。
受熱帶氣旋韋帕影響，昨日書展被迫停業，今（21日）書展開放時間延長。有參展書商稱，明顯感受到下午四點後，人流量比以往平日更多。
星期日打風不能營業 料損失20%銷售額
筆求人工作室有限公司負責人王先生表示，人流量最高的星期日暫停營業，導致總銷售額下降約20%。他認為今天延長營業時間效果不大，反而周六有「颱風」傳言下，銷售額比以往更多。王先生稱，其參展攤位的書籍打折力度已經足夠，而且一直在社交媒體上宣傳，因此未為最後一日擺攤位有任何額外的策略。
參展商今增5%折扣率 明目標清光現貨
中和出版負責人許小姐預料今晚人流量仍會增加。為應對昨日銷售額減少，其攤位已將折扣由原本的三本75折、五本65折，調整為三本7折、五本6折。由於僅打算清光現貨，未有補貨打算，「會根據今日剩餘書的情況，再做比較大的折扣。」
青協書室銷售部負責人黃小姐稱，因昨天未能營業少了10%至15%銷量，但有賴書展延長開放時間，下午4時後的人流量比以往平日有明顯上升，但整體銷量仍需等待今日晚上結束後盤點。
針對展覽最後一天，黃小姐坦言由於定價較固定，價格上未有銷售策略，但會在社交媒體上多加宣傳。
星島新聞集團泛華發行負責人梁先生同樣表示，一向未有為最後一日展覽作任何策略。而由於此攤位僅是代理商，「貨賣唔晒可以拎返走，再拎返書店賣，賣唔晒都唔緊要。」他認為比起參展商宣傳，現在更倚靠讀者互相分享，「例如算命書、睇相書頭兩日都沒什麼人看，同圈子人的互相分享後開始多人留意，所以群眾的宣傳效益比參展商更大。」
對於有書商期望書展多開一日，貿發局回覆查詢指，明白颱風對展商的影響，會盡一切的可行方法盡量協助展商，惟書展明日完結後，緊隨其後的另一活動便要進行場地搭建。貿發局又指，與業界溝通並考慮客觀因素及可行方案後，已決定將書展今日的開放時間延長，盡量為展商爭取更多銷售機會。