啟德體育園足球賽門票安排亂　球隊事前未獲通知：沒考慮球迷感受

啟德體育園青年運動場首度有比賽開放予公眾,但賽前突然公布更改免費派飛方式,改以網上實名登記,令不少球迷撲空,炮轟當局安排不當。

比賽球隊之一的澳門隊主教練郭嘉諾表示,在門票安排變動前未曾接獲通知,認為當局沒有考慮到雙方球迷的感受。



東亞足球錦標賽外圍賽澳門對關島在啟德體育園青年運動場上演,賽前突然由在場外派飛改為網上登記,且限額400張門票,引來混亂及球迷投訴,當局最終酌情,彈性派發手帶予球迷入場。

有球迷提早於開賽前兩小時排隊等派飛,撲空後與足總職員理論(袁志浩攝)

比賽最終如常舉行,可容納5000名觀眾的球場一如所料現大量空位。比賽前播放《關島頌歌》期間,音樂亦一度暫停數秒。結果關島上半場31分鐘憑森本利昂近門撞入,澳門41分鐘由徐崚峰搏得十二碼,李政霖操刀射入,半場兩隊踢成1:1。

然而換邊後關島由泰塔古在73分鐘射入奠勝球,終以2:1淘汰澳門晉級,將與香港或中華台北的勝方爭奪東亞錦決賽周入場券。

啟德體育園青年運動場可容納5000人,現場出現大量空位,最多只有534人入場。(袁志浩攝)

有身穿澳門隊波衫的球迷到場打氣。(袁志浩攝)

來自香港的郭嘉諾上任受聘成為澳門隊新主帥,對於有關門票安排,他昨日已於社交平台以「Football is nothing without fans!」配上憤怒表情符號。這名教練解釋時指,當局在公布更改派發門票安排前並沒有通知澳門隊及關島隊,自己也是在昨日下午約4時,即香港足總在網上公布最新門票安排後才知悉。

他認為有關處理手法,是沒有考慮過比賽雙方球迷的感受: 「有澳門隊球員的家人及朋友,原定今日早上到香港撐場,即使昨日收到最新安排後,已立即把訊息傳開去,也搶不到門票。」

「今場是澳門隊2024年最大的比賽之中,而且在香港舉辦很方便,但球員的家人最後都要打消來港念頭,讓球員沒法在家人面前比賽。」

澳門足總在事件發生後,成功為澳門隊球迷預留約40張門票,球迷只要手持澳門居民身份證,就可在登記後取票,最終場內亦有身穿澳門球衣的球迷打氣,然而入場人數僅得534人。