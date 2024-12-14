啟德體育園足球賽門票安排亂 球隊事前未獲通知：沒考慮球迷感受
撰文：袁志浩
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啟德體育園青年運動場首度有比賽開放予公眾，但賽前突然公布更改免費派飛方式，改以網上實名登記，令不少球迷撲空，炮轟當局安排不當。
比賽球隊之一的澳門隊主教練郭嘉諾表示，在門票安排變動前未曾接獲通知，認為當局沒有考慮到雙方球迷的感受。
東亞足球錦標賽外圍賽澳門對關島在啟德體育園青年運動場上演，賽前突然由在場外派飛改為網上登記，且限額400張門票，引來混亂及球迷投訴，當局最終酌情，彈性派發手帶予球迷入場。
比賽最終如常舉行，可容納5000名觀眾的球場一如所料現大量空位。比賽前播放《關島頌歌》期間，音樂亦一度暫停數秒。結果關島上半場31分鐘憑森本利昂近門撞入，澳門41分鐘由徐崚峰搏得十二碼，李政霖操刀射入，半場兩隊踢成1：1。
然而換邊後關島由泰塔古在73分鐘射入奠勝球，終以2：1淘汰澳門晉級，將與香港或中華台北的勝方爭奪東亞錦決賽周入場券。
來自香港的郭嘉諾上任受聘成為澳門隊新主帥，對於有關門票安排，他昨日已於社交平台以「Football is nothing without fans!」配上憤怒表情符號。這名教練解釋時指，當局在公布更改派發門票安排前並沒有通知澳門隊及關島隊，自己也是在昨日下午約4時，即香港足總在網上公布最新門票安排後才知悉。
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他認為有關處理手法，是沒有考慮過比賽雙方球迷的感受： 「有澳門隊球員的家人及朋友，原定今日早上到香港撐場，即使昨日收到最新安排後，已立即把訊息傳開去，也搶不到門票。」
「今場是澳門隊2024年最大的比賽之中，而且在香港舉辦很方便，但球員的家人最後都要打消來港念頭，讓球員沒法在家人面前比賽。」
澳門足總在事件發生後，成功為澳門隊球迷預留約40張門票，球迷只要手持澳門居民身份證，就可在登記後取票，最終場內亦有身穿澳門球衣的球迷打氣，然而入場人數僅得534人。
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