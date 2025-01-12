巴西足球賽互射十二碼變「突然死亡」 16歲門將「心口擋波」喪生
撰文：中天新聞網
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巴西亞馬遜州毛埃斯市（Maués）1月5日晚間舉行一場青年足球聯賽，負責守門的16歲少年伽馬（Edson Gama）被12碼罰球正中胸口後倒地，又因為交通中斷延誤送醫，最終不幸身亡。
根據外媒報道，伽馬當時站在球門右側，敵隊第一球射進球門左側，第二球踢出時，伽馬用自己的胸口擋下這球，但沒想到隨後就坐倒在地，手摸着心臟的位置，眾人立即對他實施急救，但送醫途中又遇到交通中斷，隔天中午到院時已失去生命跡象，最終不幸身亡。
伽馬的姊妹洛佩斯（Elisia Lopes）指出，他平常沒有心臟問題，但當天出門前曾向家人抱怨胸痛，目前仍在等待驗屍結果，以釐清確切死因。而主診醫生朱尼爾（Cotta Júnior）則認為，伽馬可能患有「心臟震盪」（Commotio Cordis），這是一種罕見的潛在疾病，可能是因比賽中的強烈撞擊導致病情惡化，引發致命的心律失調。
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