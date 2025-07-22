「智方便」增新功能　可查水費單、郵費結欠、轉數快繳費

數字政策辦公室今日（22日）公布，「智方便」流動應用程式會陸續新增查閱及繳付不同政府帳單功能，市民現已可以透過最新版本的「智方便」流動應用程式，查閱水務署水費單及香港郵政「特快專遞」帳單的結欠，並透過轉數快繳付相關帳單。



「智方便」流動應用程式的「個人助理」頁面將陸續新增查閱及繳付政府帳單功能。

「智方便」流動應用程式的「個人助理」頁面將陸續新增查閱及繳付政府帳單功能。（政府新聞處）

市民現時可以透過轉數快繳付水費單、香港郵政「特快專遞」帳單的結欠。（政府新聞處）

數字辦指，「智方便」流動應用程式會在「個人助理」頁面陸續新增查閱及繳付不同政府帳單功能。市民現在可以透過最新版本的「智方便」流動應用程式（v4.4）查閱水務署水費單及香港郵政「特快專遞」帳單的結欠，並透過轉數快繳付相關帳單。

數字辦又指，會於未來數月繼續與水務署合作推出更多新功能。未來市民可以「智方便」查閱其水務署帳戶的待辦事項，例如水費帳單繳款提示，及查詢服務的申請進度。

「智方便」至今已有超過350萬登記用戶，接達超過1,200項政府及公私營機構網上服務和政府電子表格。數字辦指，將繼續與各政府部門及公私營機構合作，把更多服務納入「智方便」的「個人助理」頁面，方便市民。