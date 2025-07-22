社署前行政主任稱壓力大偷拍女子裙底　判感化1年　官勸珍惜機會

社署前行政主任在灣仔地鐵站扶手電梯偷拍女子裙底，遭途人發現，被捕稱壓力大及一時衝動而犯案。他早前承認偷拍罪，案件今（22日）在東區法院判刑，署理主任裁判官張志偉稱，偷拍罪行嚴重，法庭過往不時會判如短期監禁，考慮被告認罪及過往無刑事紀錄，給他一次機會判感化12個月，並著被告要珍惜。



被告方明峰，33歲，被捕時是社署二級社會保障行政主任，承認於2025年2月25日，在灣仔站軒尼詩道A5出口的電動電梯拍攝X的私密部位。

被告方明峰。(陳曉欣攝)

案情指，女事主X與被告並不相識，X當日早上約8時41分用該灣仔站出的電動電梯往天橋時，被告站在她的後方，一名男途人留意到被告雙手拿著手機在X裙下約2秒，電梯到達天橋時，男途人提X截停被告，隨後報警。警員到場檢查被告手機，發現內有一段約數秒拍到X裙底的影片。被告警誡下稱因壓力和一時衝動而犯案。

案件編號：ESCC1069/2025