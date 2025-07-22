有人被拒探涉國安還押人士 懲教署：訪客不在名單 無引用新規則
撰文：林遠航
出版：更新：
《2025年監獄（修訂）規則》上周五（18日）刊憲並即時生效，條例訂明懲教署可基於維護國安等五大「主要目的」，限制或禁止「未獲懲教署署長授權的人」探訪等。有報道指，今日（22日）有人前往懲教院所探望一名涉違《港區國安法》而被還押人士時，遭懲教署人員拒絕。
懲教署晚上發新聞稿回應指，該訪客今早企圖進行探訪，但並非在相關在囚者登記探訪名單上，署方遂依法拒絕是次探訪。署方又指，《2025年監獄（修訂）規則》生效至今，當局從未引用新規則禁止任何人士進行探訪。
懲教署：探訪者必須是在囚人士探訪名單上申報訪客
有報道指，今日（22日）有人前往懲教院所探望一名涉違《港區國安法》而被還押人士時，遭懲教署人員拒絕。懲教署晚上發新聞稿回應傳媒查詢表示，今早有一名並非在相關在囚人士登記探訪名單上的訪客，企圖進行探訪，署方依法拒絕其探訪。署方又指，根據既定機制，探訪者必須是在囚人士探訪名單上的申報訪客。
懲教署又指，自《2025年監獄（修訂）規則》上周五生效至今，署方從未引用《監獄規則》第48條禁止任何人士進行探訪，亦未曾就任何探訪施加限制或條件。
修訂《監獄規則》列明禁止未獲懲教署署長授權的人士探訪
政府本月初提出以「先訂立後審議」方式，修訂《監獄規則》，上周五（18日）刊憲並即時生效。修訂後的《監獄規則》第48條訂明，任何在囚人士不得接受未獲懲教署署長授權的人探訪、懲教署署長並可就某探訪施加限制或條件或禁止。
其餘修例內容，包括授權懲教署限制在囚人士與個別法律代表聯繫；不允許候審在囚人士穿私服，及自備「私飯」等。政府早前解釋，修例旨在防止有人濫用《監獄規則》的制度，危害國家安全，威脅監獄的保安、秩序及紀律，或妨礙在囚人在改過自新。
《監獄規則》修訂周五刊憲即日生效 下周三提交立法會審議修訂監獄規則｜葉劉淑儀：合理必要 「吃私飯穿私衫」已過時修訂監獄規則｜律師禁見囚犯有連帶影響？ 鄧炳強：危害國安就禁修訂監獄規則｜杜絕「探監師」 親友能否探訪須「聽其言觀其信」修訂監獄規則．一文看清｜收緊探訪禁私飯 還賦權懲教咁做......修訂監獄規則｜政府擬限制囚犯接觸律師或教士 候審者禁「私飯」