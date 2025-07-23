精進建築被指拖欠工程費　分判商入稟追1475萬元

早前獲准暫緩除名的精進建築有限公司，被指聘用一間公司任分判商，就其柴灣水務署總部及懲教署總部大樓地盤，提供釘板工程。惟分判商指完成工程後，精進建築只支付部份工程費，尚拖欠約1475萬元。分判商昨（22日）入稟高等法院，向精進建築追討涉款。



原告智勤造木有限公司，被告為精進建築有限公司。

原告智勤造木有限公司入稟高等法院向精進建築追討工程費1475萬元。(黃浩謙攝)

原告為精進作釘板工程

入稟狀指，原告和精進簽訂合約，精進聘用原告任分判商，就柴灣水務署總部及懲教署總部大樓地盤，提供釘板工程。根據合約，原告呈交糧款申請書予精進的商務部後，精進需於30個工作天內支付費用。

拖欠去年8至10月工程費

原告指，由2022年1月至2024年6月，向被告提供釘板工程，並向被告呈交糧款申請書。惟被告拖欠2024年8月至10月的工程費，合共約1475萬元。原告多番向被告追討，但不果，因此入稟追討。

案件編號：HCA1362/2025