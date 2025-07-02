精進建築遭鋼材建築商指違約　遭入稟追討賠償

涉多宗工業意外後遭房委會收回多個地盤的精進建築，遭一間鋼材建築商指違約，該鋼材商入稟高等法院追討賠償，但未列明金額。



原告為萬順昌建築鋼鐵工程有限公司（VSC CONSTRUCTION STEEL SOLUTIONS LIMITED ），被告為精進建築有限公司（AGGRESSIVE CONSTRUCTION COMPANY LIMITED）。萬順昌稱在2021年4月26日與精進建築簽訂合約，但精進建築現時違反合約，因而追討賠償。

精進建築遭鋼材建築公司入稟追討賠償。（朱永倫攝）

▼2022年9月7日 精進建築安達臣道項目三人死亡意外▼

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精進早前獲准暫緩除名令

精進建築近年涉及多個致命工業意外，包括2022年9月7日，安達臣道房協資助的房屋項目時，有天秤突然塌下，令3人死亡。屋宇署因精進近年涉及多宗嚴重工業事故，原定今年6月20日將精進從「一般建築承建商名冊」除名，但精進在6月18日獲高等法院批准暫緩除名令。

房委會收回3個精進負責的地盤

房委會早前已公布收回精進所涉3個地盤的通知書，今(2日)正式收回3個地盤，會方稱會安排其他合資格承建商接手。

案件編號：HCA1229/2025