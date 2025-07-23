啟德體育園因保安理由拒引入重用杯　環團反駁：65%英超主場已用

現時在啟德體育園舉辦的體育賽事，入場觀眾不得攜帶水樽等容器入場，也不推行重用杯，商戶要使用即棄杯售賣飲品。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（23日）表示，規定是出於保安理由，又指園方商戶已透過使用可降解紙杯，推動環保。



一直關注該議題的環保團體綠色和平今午回應指，重用杯可比即棄杯節省更多環境資源，又指65%英超球隊主場已落實重用杯，成功平衡環保及保安的考慮，「值得體育園參考。」



現時在啟德體育園舉辦的體育賽事，入場觀眾不得攜帶水樽等容器入場，園方商戶使用即棄杯售賣飲品。（資料圖片／夏家朗攝）

文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日書面回覆立法會議員江玉歡質詢表示，體育賽事具競技性，球迷之間較容易引發衝突，啟德體育園不准自備容器入場及不使用重用杯，是以防有人向場內其他觀眾或球員投擲。她又指，園方商戶已透過使用可降解紙杯，稱「重用塑膠容器不可降解，既不能『走塑』，亦削弱了啟德體育園推動減碳和資源循環再用的效果。」

綠色和平下午發布首份有關啟德體育園實施重用杯系統的建議書，模擬體育園使用重用杯系統三年的情景下，估計可減排約51％至75%二氧化碳，相當於逾20,800棵樹的一年吸收量；減少約36％至68%化石燃料，相當於節省330桶原油。綠色和平估算投入起動資金約500萬元建立系統，首3年營運即可減少600萬個即棄杯。

現時在啟德體育園舉辦的體育賽事，入場觀眾不得攜帶水樽等容器入場，園方商戶使用即棄杯售賣飲品。（資料圖片／夏家朗攝）

綠色和平回應羅淑佩的說法指，重用杯在碳排放、水資源等15項環境影響指標，都顯示比即棄杯節省更多環境資源，更符合「減碳和資源循環再用的效果」。

綠色和平又指，即棄杯的環境污染主要來自生產階段，堆填、回收或堆肥等體育園現行的末端處理廢物方法，對減輕環境污染沒有顯著效果。

現時在啟德體育園舉辦的體育賽事，入場觀眾不得攜帶水樽等容器入場，園方商戶使用即棄杯售賣飲品。（資料圖片／夏家朗攝）

報告又指，65%英超球隊主場已落實重用杯，例如利物浦重用杯計劃還杯率高達98%；阿仙奴及熱刺每季分別減少使用超過50萬隻及超過125萬隻即棄杯。首爾市政府亦牽頭，撥款資助建立重用系統，認為重用杯早已成為國際大型體育場館的減廢趨勢。

綠色和平指，上述個案顯示即使使用重用杯，亦可成功平衡環保及保安的考慮，值得體育園參考。綠色和平又促請文體旅局牽頭撥款，推動於11月將舉行的全國運動會試行重用杯系統，以配合實踐『綠色、共享』的辦賽理念，助今屆成為首個碳中和全運會。