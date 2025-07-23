記協主席鄭嘉如私人票控《華爾街日報》　被告擬不認罪案12月審

記者協會主席鄭嘉如去年當選後，未幾即遭《華爾街日報》以「職位重組」為由解僱。鄭認為公司因她參與工會而遭解僱，遂向《華爾街日報》提出私人檢控，律政司早前已表明不會介入。案件今（23日）於東區法院再訊，庭上透露被告擬不認罪，案件將定於本年12月18日開審，預計審期4天。署理主任裁判官張志偉將案件押後至11月6日再訊，屆時被告方將正式答辯。



記協主席鄭嘉如(右二)認為其前僱主因她參與工會而解僱她，故提出私人票控。(資料圖片／盧翊銘攝)

被告為《華爾街日報》的母公司 Dow Jones Publishing Co. (Asia), Inc，被控兩項控罪，分別為：僱主阻止或阻嚇員工行使《職工會條例》第 21B 條（1）款所授予的權利，及僱主因僱員行使該等權利而被終止其僱傭合約或受歧視。

案件編號：ESS 35334、35335/2024