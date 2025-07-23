佛山爆基孔肯雅熱 有旅行社指報團數目未受影響 會派蚊怕水防蚊
撰文：林遠航
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廣東佛山近日錄得逾2,600宗基孔肯雅熱確診個案，而澳門亦有一宗輸入個案，尚未傳入本港，港府今（23日）亦召跨部門會議檢視防蚊工作。有旅行社表示，未見影響，今個暑假佛山旅行團報團數目與往年相若，但指會做好防蚊措施，例如向團友派發蚊怕水。
基孔肯雅熱疫情近日在廣東省佛山爆發，成為重災區，今年至今已錄得逾2,600宗感染個案。世界衛生組織更發出緊急呼籲，指目前已有119個國家及地區發現病例，病毒已由印度洋地區，蔓延至東南亞和歐洲，提醒各國做好應對準備，防止出現大規模爆發。
香港雖然暫時未有個案，但政府預計，隨着雨季來臨，加上暑假旅遊旺季，蚊傳疾病輸入本港的風險明顯增加，呼籲市民做好防蚊工作。
旅行社「食玩假期」負責人陳志華向《香港01》表示，暫時未見基孔肯雅熱疫情為生意帶來影響，指今個暑假佛山旅行團報團數目與往年相若，未見有團友提出憂慮，不擔心之後生意會受影響。
翻查旅行社網頁，今日起至8月底，已有超過30佛山團成團，亦有數十團快將成團，逗留當地時間主要為兩至三日。
陳志華又指，由於當地夏天天氣炎熱，故大部分行程本身已安排在室內，不擔心團友在當地會增加風險。他又指，為應對蚊患，旅行社現時會向團友派蚊怕水，又指成本不高，「唔值幾多錢」，團友的健康才是最重要。
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