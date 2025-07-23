基孔肯雅熱可經白紋伊蚊傳播　全港蚊患指數即睇　馬灣達警戒級別

世界衛生組織(WHO)警告基孔肯雅熱（Chikungunya）疫情可能大規模爆發，內地佛山爆發基孔肯雅熱蚊患，港府今（23日）召跨部門會議檢視防蚊工作。基孔肯雅熱主要透過帶有基孔肯雅熱病毒的雌性伊蚊叮咬而傳染給人類，當基孔肯雅熱患者被病媒蚊叮咬後，病媒蚊便可能受到感染，若再叮咬其他人，便有機會將病毒傳播。雖然香港未有發現傳播基孔肯雅熱的埃及伊蚊，但同樣可傳播基孔肯雅熱的白紋伊蚊卻屬於本港常見蚊種。全港各區最新蚊患指數即看。



基孔肯雅熱是經蚊子傳播的疾病。（資料圖片）

基孔肯雅熱｜白紋伊蚊 (Aedes albopictus)介紹

．卵的抗旱力很強

．孑孓在所有類形的細小積水處(樹洞、竹洞、空罐、輪呔、地漥等)孳生

．成蚊在胸背和腳都有白色間條

．成蚊棲息在樹叢不適用

．成蚊雖喜在室外活動，但亦會飛進室內

．雌蚊在日間吸食血(高峰期出現於日出後兩小時內及日落前兩小時內)

．飛行能力不強(約100米)



基孔肯雅熱｜誘蚊器指數

食環署現時在社區選定64個監察地區，以監察病媒和計算下列四種不同的指數：

．分區白紋伊蚊誘蚊器指數(分區誘蚊器指數)；

．分區白紋伊蚊密度指數(分區密度指數)；

．每月白紋伊蚊誘蚊器指數(每月誘蚊器指數)；以及

．每月白紋伊蚊密度指數(每月密度指數)。

雖然香港未有發現傳播基孔肯雅熱的埃及伊蚊，但同樣可傳播基孔肯雅熱的白紋伊蚊卻屬於本港常見蚊種。食環署在全港各區安裝俗稱「蚊杯」的白紋伊蚊誘蚊產卵器，以監察登病媒分布。（資料圖片/李耀宗攝）

基孔肯雅熱｜最新7月白紋伊蚊誘蚊器指數

．中西區/中環及金鐘/6.9%

．東區/北角/13.9%

．南區/薄扶林/8.5%

．離島區/長洲南/5.8%

．離島區/長洲北/10.3%

．離島區/東涌/3%

．油尖區/尖沙咀/7.1%

．深水埗區/長沙灣/10%

．深水埗區/荔枝角/5.4%

．九龍城區/何文田/10.2%

．九龍城區/九龍城北/8.4%

．黃大仙區/鑽石山/11.2%

．觀塘區/藍田及秀茂坪/19.7%

．觀塘區/油塘及茶菓嶺/6.3%

．西貢區/西貢市/14.2%

．西貢區/牛寮及木棉山/6.1%

．大埔區/大埔西/12.9%

．北區/粉嶺/7.5%

．元朗區/元朗市中心/17.3%

．荃灣區/荃灣市中心/14.9%

．荃灣區/馬灣/24.4%

．荃灣區/上葵涌/1.8%

．葵青區/葵涌/16.2%

．葵青區/荔景/13.9%

．葵青區/青衣北/15.5%

*其餘分區未公布7月指數

基孔肯雅熱｜誘蚊器指數級別及防治措施

級別/白紋伊蚊誘蚊器指數/防治措施

一級< 5%/（白紋伊蚊分布並不廣泛）/注意環境衞生，以防蚊子滋生。進行每周檢查，找出蚊子滋生地點∕潛在蚊子滋生地點，並盡可能消除那些地點。市民應每星期最少檢查家居一次，消除潛在蚊子滋生地點。

二級5% 至 < 20%/（白紋伊蚊分布頗為廣泛）/注意環境衞生，以防蚊子滋生。進行每周檢查，找出蚊子滋生地點∕潛在蚊子滋生地點，並盡可能消除那些地點。市民應每星期最少檢查家居一次，消除潛在蚊子滋生地點。

三級20% 至 < 40%/（白紋伊蚊分布廣泛）/除每周檢查外，亦要進行特別滅蚊行動，消除所有蚊子滋生地點∕潛在蚊子滋生地點；可聘請私人滅蟲公司防控蚊患，亦可考慮使用其他防控方法(如施用滅蚊幼蟲劑∕滅成蚊劑)。

四級≥ 40%/（白紋伊蚊分布非常廣泛）/除每周檢查外，亦要進行特別滅蚊行動，消除所有蚊子滋生地點∕潛在蚊子滋生地點；可聘請私人滅蟲公司防控蚊患，亦可考慮使用其他防控方法(如施用滅蚊幼蟲劑∕滅成蚊劑)。

基孔肯雅熱｜今年頭6個月誘蚊器指數數據

今年頭6個月誘蚊器指數數據。

衞生防護中心已為應對輸入的風險做好準備，並會繼續密切監察基孔肯雅熱在鄰近地區傳播的趨勢。（資料圖片）

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