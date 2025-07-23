基孔肯雅熱｜政府召跨部門會議檢視防蚊工作　將持續更新黑點名單

世界衛生組織警告基孔肯雅熱（Chikungunya）疫情可能大規模爆發，內地佛山爆發基孔肯雅熱蚊患，港府今（23日）召跨部門會議檢視防蚊工作。當局指，隨着雨季來臨，加上暑假期間出入境人流變得頻繁，各部門會加強防治蚊患措施，包括持續更新蚊患黑點清單，並已深化防蚊和滅蚊工作，包括清除蚊子滋生地、施放殺幼蟲劑、設置捕蚊器等。



世界衛生組織警告基孔肯雅熱（Chikungunya）疫情可能大規模爆發，內地佛山爆發基孔肯雅熱蚊患，港府今（23日）召跨部門會議檢視防蚊工作。（法新社）

政府三個決策局和20個政府部門和機構今日舉行跨部門防治蟲鼠督導委員會會議，檢視蚊患最新情況和各部門的防治蚊患工作，並討論預防基孔肯雅熱的措施。

食環署指，今年四月至六月的白紋伊蚊誘蚊器指數較去年同期下降，整體保持在較低水平。隨着雨季來臨，政府各部門已持續深化防蚊和滅蚊工作，包括清除蚊子滋生地、施放殺幼蟲劑、以霧化處理方式殺滅成蚊，並於適當位置設置捕蚊器等。

政府又指，隨着雨季來臨，加上暑假期間出入境人流變得頻繁，蚊傳疾病個案在本港出現傳播的風險明顯增加，各部門須嚴陣以待，並按會上討論的建議加強防治蚊患措施，包括持續更新蚊患黑點清單，以便因應實際情況調整和部署。

另外，因應颱風韋帕過後，雨後積水或令蚊患風險上升，各部門會盡快採取新一輪行動，徹底清除蚊子滋生地，並輔以霧化（即超低微量噴灑）方式殺滅成蚊。各部門在雨季期間，會最少每星期清除蚊子的潛在滋生地一次，以及適時同步啓動霧化工作至雨季結束。

會上亦有討論防治鼠患工作。（資料圖片）

會上亦有討論防治鼠患工作。食環署去年起全面使用熱能探測攝錄機配以人工智能技術評估鼠患，去年下半年的「無鼠百分比」為94%（即每100個影像中，有94個影像未有攝錄到老鼠），而錄得低於80%的調查地點也較去年上半年減少了10個。

另外，食環署今年採取一系列具針對性的防治鼠患措施，包括進行夜間滅鼠行動，以及使用新型滅鼠技術和工具等，並且漸見成效。今年一月至六月，食環署共檢獲約57,200隻活鼠，較過去兩年同期分別增加約92%及54%。

各部門同意繼續加強轄下處所的防治鼠患措施，強化內部監察和評估滅鼠工作的成果，並積極鼓勵相關界別和持份者配合政府工作，在各自範疇堵截老鼠的食、住、行基本生存條件。